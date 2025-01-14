Функциональные Панели iDM представлены в двух типоразмерах 7 и 10 дюймов, представляют из себя готовые решения для визуализации, контроля и управления автоматическими выключателями серии Systeme Electric, а также для интеграции системы термомониторинга в НКУ.
Функциональные сенсорные панели оператора Systeme iDM
Описание
Серия состоит как из решения для полной визуализации и управления одного автоматического выключателя, так и для всего НКУ в целом, с возможностью конфигурирования предустановленных однолинейных схем и полной иерархии устройств в соответствии с расположением на проектной однолинейной схеме.
Данное решение является готовым решением из коробки, оно позволяет реализовывать различные виды архитектур с применением как Modbus RTU так и Modbus TCP. Так же расширенный функционал панелей позволяет простым способом интегрировать данное решение в системы термомониторинга НКУ и сделать iDM фактически центром визуализации и отображения всех подключенных устройств защиты и контроля в НКУ. Кроме того, система позволяет выгружать журнал аварий и событий на USB носитель информации.
Основные преимущества системы визуализации iDM
Готовое решение визуализации и управления
Возможность шлюзования данных из Modbus RTU в Modbus TCP
Бесшовная интеграция в систему термомониторинга
Ведение журналов событий и аварий
Непрерывный контроль температуры 24/7
Отрисовка однолинейных схем путем параметризирования непосредственно с сенсорной панели
Протестированное решение от производителя
Простота монтажа и настройки
Высокая точность измерений
Оптимизация расходов на ввод в эксплуатацию
Максимальная компактность ращения
Высокая степень защиты IP
Предустановленная библиотека элементов для самостоятельного конфигурирования своей сети