Функциональные сенсорные панели оператора Systeme iDM

Серия состоит как из решения для полной визуализации и управления одного автоматического выключателя, так и для всего НКУ в целом, с возможностью конфигурирования предустановленных однолинейных схем и полной иерархии устройств в соответствии с расположением на проектной однолинейной схеме.

Данное решение является готовым решением из коробки, оно позволяет реализовывать различные виды архитектур с применением как Modbus RTU так и Modbus TCP. Так же расширенный функционал панелей позволяет простым способом интегрировать данное решение в системы термомониторинга НКУ и сделать iDM фактически центром визуализации и отображения всех подключенных устройств защиты и контроля в НКУ. Кроме того, система позволяет выгружать журнал аварий и событий на USB носитель информации.