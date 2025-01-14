Функциональные сенсорные панели оператора Systeme iDM

Функциональные Панели iDM представлены в двух типоразмерах 7 и 10 дюймов, представляют из себя готовые решения для визуализации, контроля и управления автоматическими выключателями серии Systeme Electric, а также для интеграции системы термомониторинга в НКУ.

Описание

Серия состоит как из решения для полной визуализации и управления одного автоматического выключателя, так и для всего НКУ в целом, с возможностью конфигурирования предустановленных однолинейных схем и полной иерархии устройств в соответствии с расположением на проектной однолинейной схеме.

Данное решение является готовым решением из коробки, оно позволяет реализовывать различные виды архитектур с применением как Modbus RTU так и Modbus TCP. Так же расширенный функционал панелей позволяет простым способом интегрировать данное решение в системы термомониторинга НКУ и сделать iDM фактически центром визуализации и отображения всех подключенных устройств защиты и контроля в НКУ. Кроме того, система позволяет выгружать журнал аварий и событий на USB носитель информации.

Основные преимущества системы визуализации iDM

Готовое решение визуализации и управления

Возможность шлюзования данных из Modbus RTU в Modbus TCP

Бесшовная интеграция в систему термомониторинга

Ведение журналов событий и аварий

Непрерывный контроль температуры 24/7

Отрисовка однолинейных схем путем параметризирования непосредственно с сенсорной панели

Протестированное решение от производителя

Простота монтажа и настройки

Высокая точность измерений

Оптимизация расходов на ввод в эксплуатацию

Максимальная компактность ращения

Высокая степень защиты IP

Предустановленная библиотека элементов для самостоятельного конфигурирования своей сети

Области применения системы Systeme iDM

Промышленность
Нефтегазовая отрасль
Электрические сети
Гражданское строительство
ЦОДы и другие ИТ объекты
HMISGUIDM128B
HMISGUIDM128B
HMISGUIDM121B
HMISGUIDM121B
