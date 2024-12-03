Система контроля температуры SystemeMeters TM

Система является простым и универсальным решением, состоящим из:

набора датчиков;

ресивера;

функциональной панели оператора для локального отображения измеряемых параметров;

контроллера (опционально).

Датчики устанавливаются непосредственно на токоведущие части и производят контактное измерение температуры в месте установки. При этом питание датчиков происходит от энергии внешнего магнитного поля, возникающего вокруг токоведущего элемента при протекании по нему переменного электрического тока. Для непрерывного контроля температуры окружающей среды, влажности и точки росы используются датчики с питанием от батарейки.

По беспроводному каналу связи данные по измерениям передаются в ресивер, откуда, по протоколу Modbus RTU, передаются в контроллер и панель HMI, где происходит обработка сигналов, визуализация однолинейной схемы, генерация аварийно-предупредительных сигналов и передача этой информации на верхний уровень АСУ ТП.