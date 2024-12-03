Система термомониторинга SystemeMeters TM предназначена для постоянного контроля температуры, уровня частичных разрядов и выявления недопустимого режима работы элементов распределительных устройств 0,4 – 110 кВ в диапазоне температур от -50°C до +125°C. Благодаря современным технологиям и беспроводной связи, наши датчики имеют самые компактные размеры, минимальный ток активации и могут использоваться в гибких масштабируемых архитектурах в режиме 24/7.
Система контроля температуры SystemeMeters TM
Описание
Система является простым и универсальным решением, состоящим из:
- набора датчиков;
- ресивера;
- функциональной панели оператора для локального отображения измеряемых параметров;
- контроллера (опционально).
Датчики устанавливаются непосредственно на токоведущие части и производят контактное измерение температуры в месте установки. При этом питание датчиков происходит от энергии внешнего магнитного поля, возникающего вокруг токоведущего элемента при протекании по нему переменного электрического тока. Для непрерывного контроля температуры окружающей среды, влажности и точки росы используются датчики с питанием от батарейки.
По беспроводному каналу связи данные по измерениям передаются в ресивер, откуда, по протоколу Modbus RTU, передаются в контроллер и панель HMI, где происходит обработка сигналов, визуализация однолинейной схемы, генерация аварийно-предупредительных сигналов и передача этой информации на верхний уровень АСУ ТП.
Основные преимущества системы термомониторинга
Соответствие ГОСТ IEC 61439 с оболочками SystemeGear
Непрерывный контроль температуры 24/7
Контроль уровня частичных разрядов
Беспроводная связь
Простота монтажа и настройки
Высокая точность измерений
Оптимизация расходов на обслуживание электроустановок
Максимальная компактность
Высокая степень защиты IP
Готовое решение от производителя
Предустановленная библиотека элементов для самостоятельного конфигурирования своей сети