Система термомониторинга SystemeMeters TM предназначена для постоянного контроля температуры, уровня частичных разрядов и выявления недопустимого режима работы элементов распределительных устройств 0,4 – 110 кВ в диапазоне температур от -50°C до +125°C. Благодаря современным технологиям и беспроводной связи, наши датчики имеют самые компактные размеры, минимальный ток активации и могут использоваться в гибких масштабируемых архитектурах в режиме 24/7.

Система контроля температуры SystemeMeters TM

Описание

Система является простым и универсальным решением, состоящим из:

  • набора датчиков;
  • ресивера;
  • функциональной панели оператора для локального отображения измеряемых параметров;
  • контроллера (опционально).

Датчики устанавливаются непосредственно на токоведущие части и производят контактное измерение температуры в месте установки. При этом питание датчиков происходит от энергии внешнего магнитного поля, возникающего вокруг токоведущего элемента при протекании по нему переменного электрического тока. Для непрерывного контроля температуры окружающей среды, влажности и точки росы используются датчики с питанием от батарейки.

По беспроводному каналу связи данные по измерениям передаются в ресивер, откуда, по протоколу Modbus RTU, передаются в контроллер и панель HMI, где происходит обработка сигналов, визуализация однолинейной схемы, генерация аварийно-предупредительных сигналов и передача этой информации на верхний уровень АСУ ТП.

Основные преимущества системы термомониторинга

Соответствие ГОСТ IEC 61439 с оболочками SystemeGear

Непрерывный контроль температуры 24/7

Контроль уровня частичных разрядов

Беспроводная связь

Простота монтажа и настройки

Высокая точность измерений 

Оптимизация расходов на обслуживание электроустановок

Максимальная компактность

Высокая степень защиты IP

Готовое решение от производителя

Предустановленная библиотека элементов для самостоятельного конфигурирования своей сети

Области применения системы термомониторинга SystemeMeters TM

Промышленность
Нефтегазовая отрасль
Электрические сети
Гражданское строительство
Документы

Инструкция по применению SM01001
Инструкция по применению беспроводного датчика температуры SM01001
Инструкция по применению SM01007
Инструкция по применению беспроводного датчика температуры и влажности окружающей среды SM01007
Инструкция по применению SM02002
Инструкция по применению беспроводного ресивера SM02002
Инструкция по применению SM02003
Инструкция по применению беспроводного ресивера SM02003
