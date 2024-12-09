Динамический компенсатор искажений напряжения SystemeSine AVC

В нормальном режиме работы ДКИН сетевое питание подаётся на нагрузку напрямую через байпас. Инвертор находится в режиме ожидания, поддерживает полную синхронизацию с источником питания и может контролировать качество выходного напряжения в режиме реального времени.

В момент провала напряжения в сети переток мощности от источника к нагрузке осуществляется по силовой цепи статического байпаса, а стабилизация напряжения достигается за счёт выхода инвертора ДКИН. Если провал напряжения неглубокий (до 30% от уровня опорного напряжения), то ДКИН будет стабилизировать напряжение сети без перехода на внутренние накопители электроэнергии. При более глубоких провалах напряжения стабилизация напряжения будет осуществляться в том числе и с помощью накопителей электроэнергии. В этом случае силовой модуль инвертора будет использовать совместно накопленную энергию звена постоянного тока и суперконденсаторов.

При прерываниях напряжения тиристоры статического байпаса мгновенно закрываются и тем самым изолируют выход ДКИН и нагрузку от питающей сети. Всю необходимую мощность нагрузка получает от суперконденсаторов. Максимальное время аварийного питания нагрузки при 100% загруженности ДКИН составляет 3 секунды. Фактическое время поддержания нагрузки может быть увеличено за счёт частичной загруженности устройства.