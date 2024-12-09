Динамический компенсатор искажений напряжения SystemeSine AVC

Динамический компенсатор искажений напряжения

Динамический компенсатор искажений напряжения (ДКИН) – это эффективное и надёжное решение по компенсации провалов напряжения в сети, которое обеспечивает бесперебойную работу всех видов низковольтных нагрузок: от чувствительной электроники до мощных двигателей. Устройство реагирует на внезапное падение напряжения со стороны питающей сети и мгновенно переводит питание нагрузки на инвертор и суперконденсаторы, тем самым обеспечивается поддержание напряжения на время провала.

В нормальном режиме работы ДКИН сетевое питание подаётся на нагрузку напрямую через байпас. Инвертор находится в режиме ожидания, поддерживает полную синхронизацию с источником питания и может контролировать качество выходного напряжения в режиме реального времени.

В момент провала напряжения в сети переток мощности от источника к нагрузке осуществляется по силовой цепи статического байпаса, а стабилизация напряжения достигается за счёт выхода инвертора ДКИН. Если провал напряжения неглубокий (до 30% от уровня опорного напряжения), то ДКИН будет стабилизировать напряжение сети без перехода на внутренние накопители электроэнергии. При более глубоких провалах напряжения стабилизация напряжения будет осуществляться в том числе и с помощью накопителей электроэнергии. В этом случае силовой модуль инвертора будет использовать совместно накопленную энергию звена постоянного тока и суперконденсаторов. 

При прерываниях напряжения тиристоры статического байпаса мгновенно закрываются и тем самым изолируют выход ДКИН и нагрузку от питающей сети. Всю необходимую мощность нагрузка получает от суперконденсаторов. Максимальное время аварийного питания нагрузки при 100% загруженности ДКИН составляет 3 секунды. Фактическое время поддержания нагрузки может быть увеличено за счёт частичной загруженности устройства.

Основные преимущества ДКИН SystemeSine:

Снижение и исключение влияния электрических помех на важнейшие производственные процессы за счёт устранения провалов и непрерывного контроля напряжения сети

Низкие эксплуатационные расходы и работа без аккумуляторных батарей

Сокращение операционных расходов благодаря высокой эффективности (КПД до 99%)

Экологичное и простое в обслуживании решение, занимающее минимум места

Области применения динамических компенсаторов искажений напряжения серии SystemeSine:
Полупроводниковая промышленность
Пищевая промышленность
Текстильная промышленность
Фармацевтическая промышленность
Автомобилестроение
ДКИН SystemeSine AVC 50-100кВА
ДКИН SystemeSine AVC 150-300кВА
ДКИН SystemeSine AVC 350-600кВА
ДКИН SystemeSine AVC 650-1200кВА
Принцип работы ДКИН при прерываниях напряжения
Принцип работы ДКИН при провалах напряжения
Нормальный режим работы ДКИН
Брошюра ДКИН SystemeSine AVС
Руководство по эксплуатации SystemeSine AVC
Динамические компенсаторы искажений напряжения торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AVC руководство по эксплуатации
