Беспроводные датчики энергии SystemeMeters Tag

Датчики SystemeMeters Tag предназначены для контроля и измерения электрических параметров сети (тока, напряжения, мощности, энергии). Измеренные значения передаются по беспроводной связи через шлюз SystemeGate 400, доступ к которому обеспечивается через протокол Modbus TCP/IP, либо через web-интерфейс.

Датчики рассчитаны на нагрузки до 63А и позволяют использовать энергию более эффективно и экономно на всех уровнях: от основного потребителя до уровня нагрузки, что позволяет значительно повысить уровень контроля за энергопотреблением, избежать аварий и сократить эксплуатационные затраты.

Датчики могут быть легко интегрированы в существующую инфраструктуру без необходимости значительных изменений или переработок электрических панелей.