SystemeMeters Tag – это компактные беспроводные датчики для измерения энергии. Они легко устанавливаются как на новые, так и на существующие панели распределения электрической энергии и работают с высокой точностью (класс 1 по стандарту IEC 61557-12). С их помощью можно отслеживать потребление энергии и мощности в режиме реального времени.
Беспроводные датчики энергии SystemeMeters Tag
Описание
Датчики SystemeMeters Tag предназначены для контроля и измерения электрических параметров сети (тока, напряжения, мощности, энергии). Измеренные значения передаются по беспроводной связи через шлюз SystemeGate 400, доступ к которому обеспечивается через протокол Modbus TCP/IP, либо через web-интерфейс.
Датчики рассчитаны на нагрузки до 63А и позволяют использовать энергию более эффективно и экономно на всех уровнях: от основного потребителя до уровня нагрузки, что позволяет значительно повысить уровень контроля за энергопотреблением, избежать аварий и сократить эксплуатационные затраты.
Датчики могут быть легко интегрированы в существующую инфраструктуру без необходимости значительных изменений или переработок электрических панелей.
Преимущества
Основные преимущества беспроводных датчиков энергии:
Компактность
Непрерывный контроль параметров энергии 24/7
Беспроводная связь
Простота монтажа и настройки/ввода в эксплуатацию
Высокая точность измерений
Оптимизация расходов на обслуживание электроустановок
Настраиваемые уведомления