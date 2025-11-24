DC Guard — быстро разворачиваемая, масштабируемая система мониторинга, предназначенная для сбора параметров и аварийных сигналов от инженерной инфраструктуры одного объекта и/или распределенной сети объектов. DC Guard является типовым решением комплексного мониторинга инженерной инфраструктуры серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.

DC Guard является программной платформой верхнего уровня и в режиме реального времени осуществляет сбор, хранение и визуализацию параметров работы инженерной инфраструктуры объекта.

Программная платформа имеет набор средств информирования пользователя об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта.

Система централизованного мониторинга DC Guard