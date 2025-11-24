DC Guard — быстро разворачиваемая, масштабируемая система мониторинга, предназначенная для сбора параметров и аварийных сигналов от инженерной инфраструктуры одного объекта и/или распределенной сети объектов. DC Guard является типовым решением комплексного мониторинга инженерной инфраструктуры серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.
DC Guard является программной платформой верхнего уровня и в режиме реального времени осуществляет сбор, хранение и визуализацию параметров работы инженерной инфраструктуры объекта.
Программная платформа имеет набор средств информирования пользователя об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта.
Система централизованного мониторинга DC Guard
Описание
DC Guard устанавливается на сервер и позволяет осуществлять сбор данных по промышленным протоколам
для следующих типов оборудования:
Устройства мониторинга параметров окружающей среды
Системы мониторинга батарей
Дизель-генераторная установка (ДГУ)
Распределительные щиты
Система мониторинга также включает в себя функционал:
- Системы контроля доступа
- Системы видеонаблюдения
- Графики
- Отчеты
- Email и telegram уведомления
Система DC Guard адаптирована для работы с оборудованием Systeme Electric всех линеек, что позволяет существенно сократить сроки и стоимость ее развертывания. При этом система способна работать с оборудованием любых производителей.
Технические характеристики
|DCGR
|Основные характеристики
|Тип
|Программный продукт (платформа)
|Архитектура
|Клиент-сервер
|Сервер
|Linux, Windows, MacOS
|Клиент
|Веб-браузер Chrome, Safari, Firefox на операционных системах Linux, Windows, MacOS
|База данных
|SQLite, MySQL, PostgreSql
|Протоколы сбора данных
|SNMP, ModBusTCP, ModBusRTU, MQTT, OPC UA, Bacnet/IP
|Лицензирование
|Стоимость лицензии
|Зависит от кол-ва устройств для мониторинга
|Кол-во пользователей
|Не ограничено
|Кол-во клиентов
|Не ограничено
|Пользовательские функции
|Графические схемы оборудования
|Да
|Цветовая индикация состояния оборудования
|Да
|Тренды/графики по параметрам
|Да
|Журнал аварий
|Да
|Отчеты с фильтрами
|В формате pdf, csv
|Email уведомления
|Да
|Telegram уведомления
|Да
|Пользовательские заметки о состоянии
оборудования
|Да
|Настройка уставок пользователем
|Да
|Добавление новых устройств пользователем
|Да