Система централизованного мониторинга DC Guard

DC Guard — быстро разворачиваемая, масштабируемая система мониторинга, предназначенная для сбора параметров и аварийных сигналов от инженерной инфраструктуры одного объекта и/или распределенной сети объектов. DC Guard является типовым решением комплексного мониторинга инженерной инфраструктуры серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.

DC Guard является программной платформой верхнего уровня и в режиме реального времени осуществляет сбор, хранение и визуализацию параметров работы инженерной инфраструктуры объекта.

Программная платформа имеет набор средств информирования пользователя об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта.

DC Guard устанавливается на сервер и позволяет осуществлять сбор данных по промышленным протоколам
для следующих типов оборудования:

ИБП (1ф и 3ф)

Кондиционеры (рядные и периметральные)

Блоки распределении питания (PDU)

Устройства мониторинга параметров окружающей среды

Системы холодоснабжения (чиллеры, драйкуллеры, ЧРП и др.)

Системы мониторинга батарей

Дизель-генераторная установка (ДГУ)

Распределительные щиты

Система мониторинга также включает в себя функционал:

  • Системы контроля доступа
  • Системы видеонаблюдения
  • Графики
  • Отчеты
  • Email и telegram уведомления

Система DC Guard адаптирована для работы с оборудованием Systeme Electric всех линеек, что позволяет существенно сократить сроки и стоимость ее развертывания. При этом система способна работать с оборудованием любых производителей.

Технические характеристики

DCGR
Основные характеристики
Тип Программный продукт (платформа)
Архитектура Клиент-сервер
Сервер Linux, Windows, MacOS
Клиент Веб-браузер Chrome, Safari, Firefox на операционных системах Linux, Windows, MacOS
База данных SQLite, MySQL, PostgreSql
Протоколы сбора данных SNMP, ModBusTCP, ModBusRTU, MQTT, OPC UA, Bacnet/IP
Лицензирование
Стоимость лицензии Зависит от кол-ва устройств для мониторинга
Кол-во пользователей Не ограничено
Кол-во клиентов Не ограничено
Пользовательские функции
Графические схемы оборудования Да
Цветовая индикация состояния оборудования Да
Тренды/графики по параметрам Да
Журнал аварий Да
Отчеты с фильтрами В формате pdf, csv
Email уведомления Да
Telegram уведомления Да
Пользовательские заметки о состоянии
оборудования		 Да
Настройка уставок пользователем Да
Добавление новых устройств пользователем Да
