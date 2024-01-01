Приложения и сервисы
Systeme Maintenance
Программный комплекс для управления эксплуатацией, ремонтами, обслуживанием и активами
Продукт в разработке
Systeme Twin
Решение для создания цифровых двойников систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Продукт в разработке
Systeme Twin DCIM
Программное обеспечение для создания цифровой модели вашего центра обработки данных. Помогает решать задачи учета, планирования и использования ресурсов ЦОД, инженерного и ИТ-оборудования. Управление инфраструктурой центра обработки данных становится проще и эффективнее благодаря полной информации обо всей инфраструктуре центра обработки данных — от общей картины до отдельных устройств.
Продукт в разработке
Systeme Advisors
Приложения и сервисы для предиктивной аналитики ответственных узлов и агрегаторов
Сбор и обработка данных
Systeme Platform
Программная платформа SCADA для создания систем сбора и обработки данных, визуализации и диспетчеризации любой сложности
WebScadaMT
Автоматизированная система управления энергией для энергоемких предприятий и электрических сетей
SystemeFS-Graphics
Общий графический интерфейс для управления элементами системы пожарной безопасности на базе панелей SystemeFS
- Клиент-серверная система
- Взаимосвязь АРМ SystemeFS-Graphics с сервером производится по TCP/IP
- Поддерживается до 12 подключений АРМ
- Лицензируется каждое подключение клиентов к серверу
Продукт в разработке
Systeme Monitoring Expert
Программный продукт для технического учета аналитики потребления энергоресурсов
Мониторинг IT-объектов
Отечественное программное обеспечение для мониторинга инженерной инфраструктуры IT-объектов:
- Центров обработки данных
- Серверных и кроссовых помещений
- Локальных EDGE решений
Организация полного и непрерывного контроля инженерных систем и состояния окружающей среды для обеспечения стабильной и надежной работы IT-оборудования.
Находится в реестре российского программного обеспечения.