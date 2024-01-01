Приложения и сервисы

Продукт в разработке

Systeme Twin DCIM

Программное обеспечение для создания цифровой модели вашего центра обработки данных. Помогает решать задачи учета, планирования и использования ресурсов ЦОД, инженерного и ИТ-оборудования. Управление инфраструктурой центра обработки данных становится проще и эффективнее благодаря полной информации обо всей инфраструктуре центра обработки данных — от общей картины до отдельных устройств.