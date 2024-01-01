Системы бесперебойного питания Системы охлаждения Системы размещения IT-оборудования Система мониторинга инфраструктуры серверных помещений и ЦОД
Системы бесперебойного питания

ИБП от Систэм Электрик гарантируют непрерывность снабжения электроэнергией при пропаже напряжения в основной питающей цепи.
Предназначены для быстрой и простой установки в разных типах помещений — от дома и офиса до электрощитовых или промышленных объектов.

Однофазные ИБП
Усовершенствованные устройства батарейного резервного питания компьютерных систем и защиты от скачков напряжения.
Преимущества:
  • Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Возможность настенного крепления
  • Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
  • Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
  • Многоразовый автоматический предохранитель
  • Встроенный стабилизатор напряжения
  • Встроенная функция самодиагностики
  • Функция автозапуска и холодного запуска
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Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.
Преимущества:
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»
  • Многоразовый автоматический предохранитель
  • Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
  • Опциональная сетевая SNMP карта
  • Встроенный стабилизатор напряжения, функция самодиагностики
  • Функция автозапуска и холодного запуска
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Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=0.9
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
  • Напольной установки
  • Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3 кВА включительно)
  • Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)
  • Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
  • Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
  • Встроенная функция самодиагностики
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Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
  • Напольной установки
  • Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Энергосберегающий режим
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
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Опции

Дополните ИБП комплектом аксессуаров

Внешние и внутренние батарейные блоки
Обеспечивают ИБП питанием при прекращении поступления электроэнергии от основной сети.
  • Высокий уровень защиты от утечек
  • Удобство в установке и демонтаже
  • Полная совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами
  • Все необходимые сертификаты безопасности
Комплекты монтажа в стойку 19"
Предназначены для установки источников бесперебойного питания серий SRVSE, SRTSE и батарейных блоков серии BPSE в серверный шкаф или стойку 19".
Карты расширения функционала
Для расширения функционала ИБП доступны платы управления и контроля.
Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания в слот для установки опциональных коммуникационных карт:
  • Карта сетевого управления SNMP (с возможностью подключения датчика параметров окружающей среды)
  • Карты реле для передачи сигнала через сухие контакты
  • Карта MODBUS
Программное обеспечение для Однофазных ИБП и их Опций
Подробнее о Программном обеспечении
Применение:
Центры Обработки Данных и серверные комнаты
Кроссовые помещения
Промышленная инфраструктура
Телекоммуникации
Дом
Офис
Трехфазные ИБП Uniprom

ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.

Uniprom 3S
  • Моноблочные ИБП для использования с внешними или встроенными модульными батареями
  • Мощность 10–40 кВА
Uniprom 3M
  • Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
  • Мощность 60–200 кВА
Uniprom 3L
  • Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
  • Мощность 250–600 кВА
Преимущества:
Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию
Легкое обслуживание при поддержке Систэм Электрик
Адаптируемость к месту установки
Простое масштабирование
Удобный интерфейс для использования, контроля и управления
Опции:
  • Встроенные аксессуары
    • Сетевая карта
    • Датчик температуры
    • Воздушный фильтр от пыли
  • Опциональные аксессуары
    • Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
    • Автомат защиты батарей
    • Пустой батарейный шкаф
    • Свинцово-кислотные батареи
    • Li-Ion батареи
    • Комплект параллельной работы
Применение:
Центры Обработки Данных и серверные комнаты
Коммерческие здания
Гражданское строительство
Производственные объекты
Телекоммуникации
Здравоохранение
Трехфазные модульные ИБП Excelente

ИБП серии Excelente – это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.

Excelente VM/VL

Классические силовые модули 50 кВт 3U

Характеристики:
  • Передовая высокоплотная технология
  • Устойчивая к отказам архитектура
  • До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
  • До 95,5% КПД в режиме двойного преобразования
  • Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
  • Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
  • Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Excelente VX

Силовые модули 100 кВт 3U

Характеристики:
  • Передовая высокоплотная технология
  • Устойчивая к отказам архитектура
  • До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
  • До 97% КПД в режиме двойного преобразования
  • Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
  • Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
  • Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Преимущества:
Защита от критических нагрузок
Масштабируемость
Оптимизированная операционная эффективность
Услуга ввода в эксплуатацию включена в стоимость
Минимизация стоимости владения оборудованием
Опции:
  • Встроенные аксессуары
    • Сетевая карта
    • Датчик температуры
    • Воздушный фильтр от пыли
  • Опциональные аксессуары
    • Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
    • Автомат защиты батарей
    • Пустой батарейный шкаф
    • Свинцово-кислотные батареи
    • Li-Ion батареи
    • Комплект параллельной работы
Применение:
Средние и крупные Центры Обработки Данных
Коммерческие здания
Промышленная инфраструктура
Системы охлаждения

Обеспечьте надежную работу IT-оборудования с помощью эффективного охлаждения

Внутрирядные кондиционеры CoolRow
CoolRow серий SRLA / SRSA
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
  • Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRow серий SRLC / SRSC
  • Кондиционеры на охлажденной воде
  • Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRow DX серий SRLF / SRSF
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
  • Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
  • Зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40 °С
Преимущества CoolRow:
EC вентиляторы
Дренажный насос
Компрессоры с инверторным приводом
Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления
Сетевая карта RS485
7'' сенсорный дисплей с адаптацией на русский язык
Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель
Объединение в сеть до 30 блоков
Нагреватель
Гарантийный срок до 3 лет
Верхний и нижний подвод э/питания и трубопроводов с теплоносителем
Применение:
Центры Обработки Данных и серверные комнаты
Гражданское строительство
Технологическое охлаждение
Здравоохранение
Телекоммуникации
Периметральные кондиционеры CoolRoom

Cистемы периметрального прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или non-IT применениях

CoolRoom DX серий SPDA / SPUA
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
  • Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom СW серий SPDC / SPUC
  • Кондиционеры на охлажденной воде
  • Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom DX серий SPDF / SPUF
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
  • Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
  • Зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40 °С
Опции:
  • SNMP карта
  • Пленумы фронтальной раздачи
  • Воздушный клапан с приводом
  • Фильтры EU5
  • Модульное регулируемое по высоте основание
  • Дренажный насос
Преимущества CoolRoom:
Полный фронтальный доступ ко всем компонентам
Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления
EC вентиляторы
7'' сенсорный дисплей с адаптацией на русский язык
Компрессоры с фиксированной частотой вращения / с инверторным приводом
Объединение в сеть до 30 блоков
Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель
Гарантийный срок до 3 лет
Нагреватель
Применение:
Центры Обработки Данных и серверные комнаты
Гражданское строительство
Технологическое охлаждение
Здравоохранение
Телекоммуникации
Продукты в разработке
Внутристоечные кондиционеры
Продукт в разработке
Чиллеры
Продукт в разработке
Аксессуары
Продукт в разработке
Системы размещения IT-оборудования

В продуктах Систэм Электрик воплощена комбинация лучшей на рынке экспертизы и решений инженерной инфраструктуры для центров обработки данных

Монтажные шкафы Uniprom Rack
Uniprom Rack

Монтажные шкафы серии Uniprom обладают высокими техническими характеристиками и эксплуатационными качествами, соответствуют отраслевым стандартам и отвечают потребностям заказчиков.

Характеристики:
  • Монтажная высота: 24, 42, 48U
  • Ширина: 600, 750, 800 мм
  • Глубина: 1070, 1200 мм
  • Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов
  • Повышенный процент перфорации 81%
  • Повышенная площадь перфорации
  • Угол открытия 180 градусов
  • Предусмотрена возможность изменения стороны навешивания
  • Статическая нагрузочная способность 1800кг
  • Динамическая нагрузочная способность 1050кг
  • Усиленный узел крепления направляющих
  • Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции
  • Съемные боковые панели разделены горизонтально
  • Демонтируемая усиленная верхняя панель (крыша) имеет симметричную конструкцию
  • Нагрузочная способность верхней панели (крыши) 60 кг
  • Увеличенные кабельные вводы с открытым контуром
  • Встроенные ролики и регулируемые ножки
  • Комплект для фиксации шкафа на месте установки и предотвращения опрокидывания в комплекте
  • Фурнитура для стягивания шкафов в ряд в комплекте
  • Контрастная легко читаемая маркировка монтажной высоты
  • Шкафы шириной 750 и 800 мм оснащены дополнительными вертикальными 1U установочными местами (по 3 в каждой направляющей)
  • Климатическое исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150
  • Поставляются в собранном виде на паллете и готовы к установке сразу после распаковки
Предназначены для размещения:
Серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования
Кабелей передачи данных
Устройств внутристоечного распределения электропитания
Средств организации воздушных потоков
Средств организации кабельного хозяйства
Систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа
Применение:
Центры Обработки Данных
Корпоративные серверные
Кроссовые
Телекоммуникационные приложения
Аксессуары
  • Распределение электропитания в стойках
  • Контроль доступа и мониторинг
  • Организация кабельного хозяйства
  • Организация воздушных потоков
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU

Средства распределения электропитания к установленному в монтажном шкафу активному серверному или телекоммуникационному оборудованию

Модельный ряд представлен устройствами различных типов: Basic, Metered и Switched c нагрузочной способностью от 3,7 до 22 кВА:

Rack PDU Basic

Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Basic серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания начального уровня внутри серверных стоек в центрах обработки данных.

Rack PDU Metered

Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Metered серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления внутри серверных стоек в центрах обработки данных.

Функции
  • Мониторинг подключенной нагрузки в реальном времени
  • Уведомления пользователей и службы эксплуатации объекта о достижении установленных порогов энергопотребления
  • Предупреждение потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения
Rack PDU Switched

Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Switched серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием оборудования в монтажных шкафах в центрах обработки данных.

Функции
  • Мониторинг подключенной нагрузки в реальном времени
  • Уведомление пользователей и службы эксплуатации о достижении установленных порогов энергопотребления
  • Предупреждение потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения
  • Оптимизация системы электропитания в процессе эксплуатации
  • Удаленная коммутация электропитания в шкафах
  • Автоматизация запуска и/или остановки сложных и ресурсоемких вычислительных комплексов
Характеристики Uniprom Rack PDU Basic, Metered и Switched:
  • Количество фаз: 1 или 3
  • Входной ток 16 A или 32 A
  • Нагрузочная способность: 3700, 7400, 11 000, 22 000 ВА
  • Компактный прочный стальной корпус
  • Исчерпывающие конфигурации розеток для любых сценариев
  • Выходные розетки равномерно распределены по всей высоте вертикальных PDU
  • Различные варианты установки без покупки дополнительных аксессуаров
  • Корпус PDU не перекрывает монтажное пространство между направляющими
Применение:
Центры Обработки Данных
Серверные помещения
Телекоммуникационные и промышленные IT-узлы
Особенность PDU серий Metered и Switched:
  • Контроллер управления с возможностью «горячей» замены
  • Большой контрастный графический дисплей с подсветкой
  • Поддерживаемые протоколы обмена данными: SNMP v1,2,3, SNTP, HTTP, HTTPS
  • USB - порт для скачивания журнала событий
  • Возможность подключения датчика температуры и влажности
  • Каскадирование до 4-х PDU на один Ethernet порт
Изоляция воздушных потоков Uniprom Containment

Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных

Преимущества:
Повышение эффективности работы системы охлаждения
Сбалансированное распределение воздушных потоков
Предотвращение возникновения локальных зон перегрева
Контроль дефицита/профицита необходимого объема подачи воздуха
Применение:
Машинные залы на объектах Центров Обработки Данных
Серверные помещения
Продукты в разработке
Контроль доступа и мониторинг
Продукт в разработке
Система мониторинга инфраструктуры серверных помещений и ЦОД
Продукт в разработке
Система мониторинга инфраструктуры серверных помещений и ЦОД

Удобный и эффективный контроль работы ИТ-оборудования

Функции:
  • Мониторинг стоек
  • Мониторинг ДГУ
  • Мониторинг ИБП
  • Контроль состояния батарей
  • Мониторинг распределения электропитания
  • Контроль микроклимата
  • Журнал аварий
  • Графики изменения параметров, дашборды
  • Видеонаблюдение
  • Уведомления (SMS, email, Telegram)
Преимущества:
Кастомизация под задачи заказчика без ограничений
Система контроля доступа в стойки