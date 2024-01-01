ИБП от Систэм Электрик гарантируют непрерывность снабжения электроэнергией при пропаже напряжения в
основной питающей цепи.
Предназначены для быстрой и простой установки в разных типах помещений — от дома и офиса до электрощитовых или промышленных объектов.
- Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Возможность настенного крепления
- Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
- Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Встроенная функция самодиагностики
- Функция автозапуска и холодного запуска
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
- Опциональная сетевая SNMP карта
- Встроенный стабилизатор напряжения, функция самодиагностики
- Функция автозапуска и холодного запуска
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=0.9
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3 кВА включительно)
- Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)
- Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
- Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)
- «Горячая» пользовательская замена батарей
- Встроенная функция самодиагностики
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
- Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
- Энергосберегающий режим
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
- Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
- Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- «Горячая» пользовательская замена батарей
Дополните ИБП комплектом аксессуаров
- Высокий уровень защиты от утечек
- Удобство в установке и демонтаже
- Полная совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами
- Все необходимые сертификаты безопасности
Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания в слот для установки опциональных коммуникационных карт:
- Карта сетевого управления SNMP (с возможностью подключения датчика параметров окружающей среды)
- Карты реле для передачи сигнала через сухие контакты
- Карта MODBUS
ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.
- Моноблочные ИБП для использования с внешними или встроенными модульными батареями
- Мощность 10–40 кВА
- Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Мощность 60–200 кВА
- Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Мощность 250–600 кВА
ИБП серии Excelente – это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.
Классические силовые модули 50 кВт 3U
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 95,5% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Силовые модули 100 кВт 3U
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 97% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Обеспечьте надежную работу IT-оборудования с помощью эффективного охлаждения
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40 °С
Cистемы периметрального прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или non-IT применениях
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40 °С
В продуктах Систэм Электрик воплощена комбинация лучшей на рынке экспертизы и решений инженерной инфраструктуры для центров обработки данных
Монтажные шкафы серии Uniprom обладают высокими техническими характеристиками и эксплуатационными качествами, соответствуют отраслевым стандартам и отвечают потребностям заказчиков.
- Монтажная высота: 24, 42, 48U
- Ширина: 600, 750, 800 мм
- Глубина: 1070, 1200 мм
- Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов
- Повышенный процент перфорации 81%
- Повышенная площадь перфорации
- Угол открытия 180 градусов
- Предусмотрена возможность изменения стороны навешивания
- Статическая нагрузочная способность 1800кг
- Динамическая нагрузочная способность 1050кг
- Усиленный узел крепления направляющих
- Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции
- Съемные боковые панели разделены горизонтально
- Демонтируемая усиленная верхняя панель (крыша) имеет симметричную конструкцию
- Нагрузочная способность верхней панели (крыши) 60 кг
- Увеличенные кабельные вводы с открытым контуром
- Встроенные ролики и регулируемые ножки
- Комплект для фиксации шкафа на месте установки и предотвращения опрокидывания в комплекте
- Фурнитура для стягивания шкафов в ряд в комплекте
- Контрастная легко читаемая маркировка монтажной высоты
- Шкафы шириной 750 и 800 мм оснащены дополнительными вертикальными 1U установочными местами (по 3 в каждой направляющей)
- Климатическое исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150
- Поставляются в собранном виде на паллете и готовы к установке сразу после распаковки
Средства распределения электропитания к установленному в монтажном шкафу активному серверному или телекоммуникационному оборудованию
Модельный ряд представлен устройствами различных типов: Basic, Metered и Switched c нагрузочной способностью от 3,7 до 22 кВА:
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Basic серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания начального уровня внутри серверных стоек в центрах обработки данных.
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Metered серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления внутри серверных стоек в центрах обработки данных.
- Мониторинг подключенной нагрузки в реальном времени
- Уведомления пользователей и службы эксплуатации объекта о достижении установленных порогов энергопотребления
- Предупреждение потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Switched серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием оборудования в монтажных шкафах в центрах обработки данных.
- Мониторинг подключенной нагрузки в реальном времени
- Уведомление пользователей и службы эксплуатации о достижении установленных порогов энергопотребления
- Предупреждение потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения
- Оптимизация системы электропитания в процессе эксплуатации
- Удаленная коммутация электропитания в шкафах
- Автоматизация запуска и/или остановки сложных и ресурсоемких вычислительных комплексов
Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных