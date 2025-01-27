Cистемы периметрального прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или иных non-IT применениях.
Периметральные прецизионные кондиционеры CoolRoom
Описание
Периметральные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с фиксированной частотой вращения и с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга, с верхней и нижней раздачей воздуха. Холодопроизводительность: DX — от 5 до 130 кВт, CW — от 5 до 300 кВт. С/без увлажнения.
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- SNMP карта
- Пленумы фронтальной раздачи
- Воздушный клапан с приводом
- Фильтры EU5
- Модульное регулируемое по высоте основание
- Дренажный насос
Преимущества
Полный фронтальный доступ ко всем компонентам
EC вентиляторы
Компрессоры с фиксированной частотой вращения / с инверторным приводом
Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С
Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель
Нагреватель
Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления
Русифицированный 7'' сенсорный дисплей
Объединение в сеть до 30 блоков
Гарантийный срок до 3 лет
Применение
- Центры обработки данных и серверные комнаты
- Гражданское строительство
- Технологическое охлаждение
- Здравоохранение
- Телекоммуникации
Галерея
Документы
Линейка прецизионных периметральных кондиционеров CoolRoom DX/CW - это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные модельному ряду Uniflair InRoom технические характеристики*, а по широте предложения превосходящая его.
* Идентичные особенности:
- Любые варианты воздухораспределения (CoolRoom DX/CW)
- Увлажнитель (CoolRoom DX/CW)
- Нагреватель (CoolRoom DX/CW)
- Зимний комплект (CoolRoom DX)
- Групповая работа (CoolRoom DX/CW)
- Опции воздухораспределения (CoolRoom DX/CW)
Новые особенности:
- Более широкий модельный ряд (до 120 кВт) (CoolRoom DX)
- Более широкий модельный ряд (до 300 кВт) (CoolRoom CW)
- Конденсаторы двух типов (плоские и V-образные) (CoolRoom DX)
- Фрикулинг (CoolRoom DX)
- Пленочный увлажнитель (CoolRoom DX/CW)