Периметральные прецизионные кондиционеры

Cистемы периметрального прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или иных non-IT применениях.

Периметральные прецизионные кондиционеры CoolRoom

Описание

Периметральные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с фиксированной частотой вращения и с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга, с верхней и нижней раздачей воздуха. Холодопроизводительность: DX — от 5 до 130 кВт, CW — от 5 до 300 кВт. С/без увлажнения.

CoolRoom DX серий SPDA / SPUA
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
  • Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom СW серий SPDC / SPUC
  • Кондиционеры на охлажденной воде
  • Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom DX серий SPDF / SPUF
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
  • Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
Опции
  • SNMP карта
  • Пленумы фронтальной раздачи
  • Воздушный клапан с приводом
  • Фильтры EU5
  • Модульное регулируемое по высоте основание
  • Дренажный насос

Преимущества

Полный фронтальный доступ ко всем компонентам

EC вентиляторы

Компрессоры с фиксированной частотой вращения / с инверторным приводом

Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С

Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель

Нагреватель

Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления

Русифицированный 7'' сенсорный дисплей

Объединение в сеть до 30 блоков

Гарантийный срок до 3 лет

Применение

  • Центры обработки данных и серверные комнаты
  • Гражданское строительство
  • Технологическое охлаждение
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникации
Документы

Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
В современный ИТ-инфраструктуры включает в себя самое разнообразное оборудование, которое выделяет большое количество тепла. Повышенное тепловыделение приводит к перегреву оборудования, а значит к его простоям, а это в свою очередь напрямую влияет на стабильность работы вашего бизнеса. Для сохранения стабильной работы оборудования необходимо использовать эффективные методы охлаждения воздуха – внутрирядные прецизионные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, кондиционеры на охлажденной воде.

Линейка прецизионных периметральных кондиционеров CoolRoom DX/CW - это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные модельному ряду Uniflair InRoom технические характеристики*, а по широте предложения превосходящая его.

* Идентичные особенности:

  • Любые варианты воздухораспределения (CoolRoom DX/CW)
  • Увлажнитель (CoolRoom DX/CW)
  • Нагреватель (CoolRoom DX/CW)
  • Зимний комплект (CoolRoom DX)
  • Групповая работа (CoolRoom DX/CW)
  • Опции воздухораспределения (CoolRoom DX/CW)

Новые особенности:

  • Более широкий модельный ряд (до 120 кВт) (CoolRoom DX)
  • Более широкий модельный ряд (до 300 кВт) (CoolRoom CW)
  • Конденсаторы двух типов (плоские и V-образные) (CoolRoom DX)
  • Фрикулинг (CoolRoom DX)
  • Пленочный увлажнитель (CoolRoom DX/CW)
