Холодильные машины воздушного охлаждения серии CoolFlow

  • чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт SFLR
  • чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт SFLS

Только охлаждение / с фрикулингом

Насос фрикулинга (опция) 

Насосы (1) или (1+1) 

VSD привод насосов 

Сетевые карты: RS485 / SNMP (опция) 

Двойной / раздельный ввод питания 

EC-вентиляторы 

Зимний комплект для работы при -40оС 

Полностью конфигурируемое решение 

Полная кастомизация по требованию заказчика

Центры обработки данных
Технологическое охлаждение
Коммерческий холод
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт

Серия холодильных машин CoolFlow – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные линейкам холодильных машин BREF, XRAF, TRAF и ERAF от Schneider Electric технические характеристики*. В основе – два модельных ряда чиллеров воздушного охлаждения с фрикулингом (на спиральных компрессорах и на винтовых компрессорах), также есть модели с водяным охлаждением конденсатора и бесконденсаторное решение.

*Идентичные особенности:

  • Различные вводы электропитания (двойной, раздельный, микс)
  • Встроенный гидромодуль
  • Соединения Victaulic или фланцы
  • Насосы с частотным регулированием
  • Зимний комплект для работы при температуре до -45С
  • EC вентиляторы
  • Групповая работа
