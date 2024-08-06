Холодильные машины воздушного охлаждения серии CoolFlow
Описание
- чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт SFLR
- чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт SFLS
Преимущества
Только охлаждение / с фрикулингом
Насос фрикулинга (опция)
Насосы (1) или (1+1)
VSD привод насосов
Сетевые карты: RS485 / SNMP (опция)
Двойной / раздельный ввод питания
EC-вентиляторы
Зимний комплект для работы при -40оС
Полностью конфигурируемое решение
Полная кастомизация по требованию заказчика
Серия холодильных машин CoolFlow – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные линейкам холодильных машин BREF, XRAF, TRAF и ERAF от Schneider Electric технические характеристики*. В основе – два модельных ряда чиллеров воздушного охлаждения с фрикулингом (на спиральных компрессорах и на винтовых компрессорах), также есть модели с водяным охлаждением конденсатора и бесконденсаторное решение.
*Идентичные особенности:
- Различные вводы электропитания (двойной, раздельный, микс)
- Встроенный гидромодуль
- Соединения Victaulic или фланцы
- Насосы с частотным регулированием
- Зимний комплект для работы при температуре до -45С
- EC вентиляторы
- Групповая работа