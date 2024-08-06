Холодильные машины воздушного охлаждения серии CoolFlow

Серия холодильных машин CoolFlow – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные линейкам холодильных машин BREF, XRAF, TRAF и ERAF от Schneider Electric технические характеристики*. В основе – два модельных ряда чиллеров воздушного охлаждения с фрикулингом (на спиральных компрессорах и на винтовых компрессорах), также есть модели с водяным охлаждением конденсатора и бесконденсаторное решение.

*Идентичные особенности: