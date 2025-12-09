Система мониторинга аккумуляторных батарей (АКБ) SystemeBMU

Система мониторинга аккумуляторных батарей

SystemeBMU — это интеллектуальная система мониторинга аккумуляторных батарей, предназначенная для непрерывного контроля состояния аккумуляторов в режиме реального времени. Решение обеспечивает высокую надежность, безопасность и эффективность эксплуатации аккумуляторных массивов в ИТ-инфраструктуре, промышленных объектах, центрах обработки данных и других критически важных системах электропитания.

Описание системы

SystemeBMU в режиме реального времени осуществляет измерения параметров аккумуляторных батарей: напряжения, тока, сопротивления, температуры, состояния заряда и пр. и автоматически оповещает о критических состояниях АКБ.

Масштабируемость

Поддержка свыше 400 АКБ в одном массиве

Высокая точность измерений

Измерение напряжения, тока, сопротивления и температуры с высокой точностью

Диагностика в реальном времени

Своевременное выявление неисправных батарей и формирование аварийных сигналов

Функция балансировки

Поддержание равномерного напряжения на всех батареях для увеличения срока службы

Низкое энергопотребление

Спящий режим датчиков снижает нагрузку на систему

Надежная связь

Поддержка кольцевого подключения и резервирования каналов связи

Гибкость интеграции

Поддержка протоколов MODBUS TCP/RTU, SNMP, MQTT, IEC61850

Интуитивный веб-интерфейс

Простая настройка, мониторинг и управление через браузер

SystemeBMU также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий для всей инженерной инфраструктуры, когда мониторинг разрозненных объектов эффективнее объединить в единую систему, например, при создании централизованной службы мониторинга.

Состав решения

Контроллер — центральный модуль, обеспечивающий сбор, обработку и передачу данных

Индивидуальные датчики батарей — измеряют параметры каждой батареи

Групповые датчики тока — измеряют суммарный ток батарейной линейки

Групповые датчики напряжения — измеряют общее напряжение батарейной группы

Технические характеристики

КатегорияПараметрЗначение
Контроллер 
Сетевые интерфейсы2 × Ethernet 10/100 Мбит/с
Протоколы связиHTTP, Modbus TCP/RTU, SNMP, MQTT, DL/T860 (IEC61850)
Дискретные входы (DI)6 × (сухие контакты)
Релейные выходы (DO)6 × (250VAC/5A или 30VDC/5A)
GSM-модемLTE, UMTS, GSM (SIM: стандартная 15×25 мм)
Питание2 ввода 85–265 В AC, потребление 15 Вт
Габариты483 × 44,5 × 206 мм (1U, 19")
Индивидуальный датчик 
Напряжение питания2-12 В DC от АКБ
Потребляемая мощность< 80 мВт (рабочий режим), < 8 мВт (спящий режим)
 Измерение напряжения1,6 – 15,6 В, ±0,2%
Измерение сопротивления0 – 50 мΩ, ±(1,5% + 25 μΩ)
Измерение температуры-20°C…+85°C
Балансировочный токдо 200 мА
ИндикацияЗелёный (работа), Красный (авария)
Габариты65 × 28,8 × 65 мм
Групповой датчик тока 
Диапазон измерения тока±2000 А DC
Точность измерения±2% (при 15–35°C)
Пульсации тока0–40% от номинала, точность ±2%
ПитаниеОт шины RS-485
Групповой датчик 
Диапазон измерения напряжения20 – 1000 В DC
Точность измерения±0,5%
Пульсации напряжения2–100 В (пик), точность ±2%
