Стоечные блоки распределения питания серии Uniprom Rack PDU

Стоечные блоки распределения питания являются неотъемлемым элементом критической инфраструктуры электропитания нагрузки в центрах обработки данных, серверных помещениях, телекоммуникационных и промышленных IT узлах. Uniprom PDU отвечают высочайшим требованиям индустрии, имеют исчерпывающие конфигурации, широкий диапазон условий эксплуатации и обеспечивают надежную доставку, мониторинг и управление электроэнергией.

Rack PDU Basic

Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Basic серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания начального уровня внутри серверных стоек в центрах обработки данных. Устройства семейства Rack PDU Basic обеспечивают бескомпромиссное качество, высокие потребительские характеристики, удобство, ассортимент и надежность.

Rack PDU Metered

Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Metered серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления внутри серверных стоек в центрах обработки данных. Применяются с целью мониторинга подключенной нагрузки в реальном времени, а так же уведомления пользователей и службы эксплуатации объекта о достижении установленных порогов энергопотребления, для предупреждения потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения.

Rack PDU Switched

Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Switched серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием потребителей в монтажных шкафах в центрах обработки данных. Применяются с целью мониторинга подключенной нагрузки в реальном времени, а так же уведомления пользователей и службы эксплуатации о достижении установленных порогов энергопотребления, для предупреждения потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения, для оптимизации системы электропитания в процессе эксплуатации, удаленной коммутации электропитания в шкафах, автоматизацию запуска и/или остановки сложных и ресурсоемких вычислительных комплексов, сокращения издержек на эксплуатацию ИТ парка, реализации интеллектуальной защиты цепей питания.