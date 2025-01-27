Средства распределения электропитания к установленному в монтажном шкафу активному серверному или телекоммуникационному оборудованию
Стоечные блоки распределения питания серии Uniprom Rack PDU
Описание
Стоечные блоки распределения питания серии Uniprom обеспечивают надежное распределение питания в монтажных шкафах.
Модельный ряд представлен устройствами различных типов: Basic, Metered и Switched c нагрузочной способностью от 3,7 до 22кВА
- Количество фаз: 1 или 3
- Входной ток: 16A или 32A
- Нагрузочная способность 3700, 7400, 11000, 22000 ВА
- Компактный прочный стальной корпус
- Исчерпывающие конфигурации розеток для любых сценариев
- Выходные розетки равномерно распределены по всей высоте вертикальных PDU
- Различные варианты установки без покупки дополнительных аксессуаров
- Корпус PDU не перекрывает монтажное пространство между направляющими
- Контроллер управления с возможностью «горячей» замены
- Большой, контрастный, графический легко читаемый дисплей с подсветкой
- Поддерживаемые протоколы обмена данными SNMP v1,2,3, SNTP, SNMP, SMTP, HTTP, HTTPS
- USB порт для локального обновления прошивки и скачивания журнала событий
- Возможность подключения датчика температуры и влажности
- Каскадирование до 4х PDU на один Ethernet порт
Стоечные блоки распределения питания промышленного назначения серии Uniprom оснащаются стандартными разъемами без функции фиксации штепселей кабелей питания. Совместимая серия кабелей Uniprom Power Cord без фиксаторов. Кабели приобретаются отдельно.
|Вид
|Артикул
|Описание
|Basic
|UP9559
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, базовый, серия Uniprom, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
|Basic
|UP7551
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, базовый, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
|Basic
|UP7553
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, базовый, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 42xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
|Basic
|UP7581
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, базовый, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
|Basic
|UP7586
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, базовый, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
|Metered
|UP7821
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, с мониторингом, серия Uniprom, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
|Metered
|UP8858
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, с мониторингом, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
|Metered
|UP8853
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, с мониторингом, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
|Metered
|UP8881
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, с мониторингом, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
|Metered
|UP8886
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, с мониторингом, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
|Switched
|UP7921
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, управляемый, серия Uniprom, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
|Switched
|UP8952
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, управляемый, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
|Switched
|UP8953
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, управляемый, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
|Switched
|UP8981
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, управляемый, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
|Switched
|UP8986
|Стоечный блок распределения питания Systeme Electric, управляемый, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 18xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
|Sensor
|UPTHS
|Датчик температуры и влажности для БРП Systeme Electric серии Uniprom, кабель 2 метра
Применение
Стоечные блоки распределения питания являются неотъемлемым элементом критической инфраструктуры электропитания нагрузки в центрах обработки данных, серверных помещениях, телекоммуникационных и промышленных IT узлах. Uniprom PDU отвечают высочайшим требованиям индустрии, имеют исчерпывающие конфигурации, широкий диапазон условий эксплуатации и обеспечивают надежную доставку, мониторинг и управление электроэнергией.
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Basic серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания начального уровня внутри серверных стоек в центрах обработки данных. Устройства семейства Rack PDU Basic обеспечивают бескомпромиссное качество, высокие потребительские характеристики, удобство, ассортимент и надежность.
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Metered серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления внутри серверных стоек в центрах обработки данных. Применяются с целью мониторинга подключенной нагрузки в реальном времени, а так же уведомления пользователей и службы эксплуатации объекта о достижении установленных порогов энергопотребления, для предупреждения потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения.
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Switched серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием потребителей в монтажных шкафах в центрах обработки данных. Применяются с целью мониторинга подключенной нагрузки в реальном времени, а так же уведомления пользователей и службы эксплуатации о достижении установленных порогов энергопотребления, для предупреждения потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения, для оптимизации системы электропитания в процессе эксплуатации, удаленной коммутации электропитания в шкафах, автоматизацию запуска и/или остановки сложных и ресурсоемких вычислительных комплексов, сокращения издержек на эксплуатацию ИТ парка, реализации интеллектуальной защиты цепей питания.
Галерея
Документы
Стоечные блоки Uniprom Rack PDU- это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие и/или лучшие технические характеристики, чем у PDU APC by Schneider Electric. В основе изделий в линейке Uniprom PDU лежит полностью новая конструкция, компоненты и спецификации в современном и функциональном дизайне с каноническим подходом к качеству, надежности и большим технологическим запасам, столь привычным, востребованным и присущим PDU APC by Schneider Electric. В Uniprom Rack PDU это обеспечивает бесшовную совместимость со шкафами APC NetShelter SX и Uniprom Rack, простую и полнофункциональную замену PDU APC by Schneider Electric c лучшими спецификациями, повышенным удобством, лучшей компоновкой, доступностью, унификацией и поддержкой.