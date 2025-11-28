ИБП серии Excelente VS — это модульные, высокоэффективные и простые в развертывании трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 30 до 150 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для центров обработки данных и критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
ИБП Excelente VS на базе 30 кВт силовых модулей
Описание
ИБП серии Excelente VS — это высокоэффективный, модульный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 30–150 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для периферийных, малых и средних центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
Excelente VS максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и модульной архитектуре. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.
Excelente VS значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 10 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.
Гибкость при выборе аккумуляторов — одна из главных особенностей Excelente VS. Конфигурируя систему заказчик может использовать как решения со встроенными батареями, так и с внешними.
Выбирая решение со встроенными модульными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:
- снижение занимаемой решением площади;
- удобное обслуживание без необходимости выключения ИБП;
- сокращение времени обслуживания всей системы бесперебойного питания.
Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:
- длительный срок службы батареи;
- повышенная температурная устойчивость;
- повышенная емкость при меньшей площади.
Excelente VS повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.
Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VS является идеальной основой для вашего бизнеса.
Преимущества
Модульная архитектура
Фронтальный доступ для обслуживания
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно
Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены