ИБП Excelente VS на базе 30 кВт силовых модулей

ИБП серии Excelente VS — это высокоэффективный, модульный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 30–150 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для периферийных, малых и средних центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Excelente VS максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и модульной архитектуре. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.

Excelente VS значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 10 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.

Гибкость при выборе аккумуляторов — одна из главных особенностей Excelente VS. Конфигурируя систему заказчик может использовать как решения со встроенными батареями, так и с внешними.

Выбирая решение со встроенными модульными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

снижение занимаемой решением площади;

удобное обслуживание без необходимости выключения ИБП;

сокращение времени обслуживания всей системы бесперебойного питания.

Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

длительный срок службы батареи;

повышенная температурная устойчивость;

повышенная емкость при меньшей площади.

Excelente VS повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VS является идеальной основой для вашего бизнеса.