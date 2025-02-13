ИБП серии Uniprom 3L — это компактные модульные ИБП большой мощности. Простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 250 до 600 кВА, которые идеально подходят для трехфазных нагрузок большой мощности.
Трехфазный ИБП Uniprom 3L
Описание
ИБП серии Uniprom 3L предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых, промышленных и ИТ помещениях. Данное решение имеет встроенное резервирование при неполной нагрузке и обладает мощным зарядным устройством.
К дополнительным особенностям относится широкий температурный диапазон, надежная защита от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовность к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.
Все это делает ИБП серии Uniprom 3L прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.
Преимущества
Фронтальный доступ для обслуживания
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно
Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены