Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии Uniprom 3L — это компактные модульные ИБП большой мощности. Простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 250 до 600 кВА, которые идеально подходят для трехфазных нагрузок большой мощности.

Трехфазный ИБП Uniprom 3L

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

ИБП серии Uniprom 3L предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых, промышленных и ИТ помещениях. Данное решение имеет встроенное резервирование при неполной нагрузке и обладает мощным зарядным устройством.

К дополнительным особенностям относится широкий температурный диапазон, надежная защита от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовность к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.

Все это делает ИБП серии Uniprom 3L прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании. 

Преимущества

Фронтальный доступ для обслуживания

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно

Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

Применение

Гражданское строительство
Производственные объекты
Коммерческие здания
Здравоохранение
Телекоммуникации
Центры обработки данных и серверные комнаты
ИБП Uniprom 3L 250-400 кВА
ИБП Uniprom 3L 250-400 кВА
ИБП Uniprom 3L 250-400 кВА
ИБП Uniprom 3L 250-400 кВА
ИБП Uniprom 3L 500-600 кВА
ИБП Uniprom 3L 500-600 кВА
ИБП Uniprom 3L 500-600 кВА
ИБП Uniprom 3L 500-600 кВА

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
Руководство по эксплуатации ИБП Uniprom 3L 250-600 кВА
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Uniprom 3L для расчета оборудования в проект
Руководство по установке ИБП Uniprom 3L 500-600 кВА
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Uniprom 3L для расчета оборудования в проект
Фильтры
Поиск
Корзина