Даты проведения: 1 марта 2026 - 31 декабря 2026
Условия участия:
Номинации:
Systeme-ный лидер
Самый большой объем продаж среди ИТ-партнеров за 2026 год по всему продуктовому предложению ИТ-Бизнеса Systeme Electric.
- Среди московских партнеров
- Среди региональных партнеров
Бесперебойное мастерство
Самый большой объем продаж продуктового предложения ITHBN Systeme Electric.
- Среди московских партнеров
- Среди региональных партнеров
Комплексная сила
Самый большой комплексный проект на базе оборудования ИТ-бизнеса Systeme Electric.
- Среди московских партнеров
- Среди региональных партнеров
Взрывной рост
Самый большой рост продаж по всему продуктовому предложению ИТ-бизнеса Systeme Electric в сравнении с 2025 годом.
- Среди московских партнеров
- Среди региональных партнеров
E-com чемпионы
Самый большой объем продаж продуктового предложения ITHBN.
- Наибольший объем онлайн-продаж
- Наибольшие продажи на маркетплейсах