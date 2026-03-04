Даты проведения: 1 марта 2026 - 31 декабря 2026

Условия участия:

Заполните форму и примите участие в конкурсе!
Принять участие

Номинации:

Systeme-ный лидер

Самый  большой объем продаж среди ИТ-партнеров за 2026 год по всему продуктовому предложению ИТ-Бизнеса  Systeme Electric.

  • Среди московских партнеров
  • Среди региональных  партнеров

Бесперебойное мастерство

Самый большой объем продаж продуктового предложения ITHBN Systeme Electric.

  • Среди московских партнеров
  • Среди региональных  партнеров

Комплексная сила

Самый большой комплексный проект на базе оборудования  ИТ-бизнеса Systeme Electric.

  • Среди московских партнеров
  • Среди региональных  партнеров

Взрывной рост 

Самый большой рост продаж по всему продуктовому предложению ИТ-бизнеса Systeme Electric в сравнении с 2025 годом.

  • Среди московских партнеров
  • Среди региональных  партнеров

E-com чемпионы

Самый большой объем продаж продуктового предложения ITHBN.

  • Наибольший объем онлайн-продаж
  • Наибольшие продажи на маркетплейсах
