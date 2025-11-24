SystemeBotz AC — оборудование системы контроля и управления доступом, предназначенное для защиты от физического воздействия и несанкционированного доступа в ИТ- стойки.
SystemeBotz AC является типовым решением системы контроля и управления доступом серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.
SystemeBotz АС в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска физического воздействия и несанкционированного доступа к Вашей ИТ-инфраструктуре: положение дверей ИТ-стоек, разграничение прав доступа в ИТ-стойку, информирование о попытке несанкционированного доступа.
Решение для контроля доступа в ИТ-стойку SystemeBotz AC
Описание
Решение SystemeBotz АC состоит из следующего набора оборудования:
Датчики положения дверей
Ручки ИТ-стоек со встроенными считывателями карт
Коммуникационные блоки для передачи параметров в систему верхнего уровня
Блоки питания
IP камеры
Все устройства SystemeBotz АС совместимы с серверными шкафами Systeme Electric. А также некоторыми ИТ-стойками прочих производителей.
SystemeBotz AC также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий с ИТ-стойками, видеопотоки с камер наблюдения и интерфейс разграничения прав доступа к ИТ-стойкам.
Технические характеристики
|SBAC
|Основные характеристики
|Состав решения
|Датчик положения дверей, ручка с встроенным считывателем, коммуникационный блок, блок питания
|Характеристики ручек
|Тип ручки
|встраиваемая
|Встроенный считыватель
|да
|Индикация состояния
|да
|Протокол передачи данных
|Modbus RTU, Wiegand
|Способы авторизации
|Ключ-карта, пароль, биометрия
|Поддерживаемые форматы карт
|ISO/IEC 14443A MIFARE 13.56МГц
|Блок питания
|внешний
|Характеристики датчиков положения дверей
|Тип
|Проводной датчик
|Материал
|Пластик
|Характеристики коммуникационного блока
|Тип
|Проводной
|Материал
|Пластик
|Рабочее напряжение, В
|12
|Характеристика блока питания
|Тип
|Внешний
|Входное напряжение, В пер. ток
|220
|Выходное напряжение, В пост. ток
|12