Решение для контроля доступа в ИТ-стойку SystemeBotz AC

Все устройства SystemeBotz АС совместимы с серверными шкафами Systeme Electric. А также некоторыми ИТ-стойками прочих производителей.

SystemeBotz AC также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий с ИТ-стойками, видеопотоки с камер наблюдения и интерфейс разграничения прав доступа к ИТ-стойкам.