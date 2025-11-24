Решение для контроля доступа в ИТ-стойку

SystemeBotz AC — оборудование системы контроля и управления доступом, предназначенное для защиты от физического воздействия и несанкционированного доступа в ИТ- стойки.

SystemeBotz AC является типовым решением системы контроля и управления доступом серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.

SystemeBotz АС в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска физического воздействия и несанкционированного доступа к Вашей ИТ-инфраструктуре: положение дверей ИТ-стоек, разграничение прав доступа в ИТ-стойку, информирование о попытке несанкционированного доступа.

Описание

Решение SystemeBotz АC состоит из следующего набора оборудования:

Датчики положения дверей

Ручки ИТ-стоек со встроенными считывателями карт

Коммуникационные блоки для передачи параметров в систему верхнего уровня

Блоки питания

IP камеры

Все устройства SystemeBotz АС совместимы с серверными шкафами Systeme Electric. А также некоторыми ИТ-стойками прочих производителей.

SystemeBotz AC также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий с ИТ-стойками, видеопотоки с камер наблюдения и интерфейс разграничения прав доступа к ИТ-стойкам.

Технические характеристики

SBAC
Основные характеристики
Состав решенияДатчик положения дверей, ручка с встроенным считывателем, коммуникационный блок, блок питания
Характеристики ручек
Тип ручкивстраиваемая
Встроенный считывательда
Индикация состоянияда
Протокол передачи данныхModbus RTU, Wiegand
Способы авторизацииКлюч-карта, пароль, биометрия
Поддерживаемые форматы картISO/IEC 14443A MIFARE 13.56МГц
Блок питаниявнешний
Характеристики датчиков положения дверей
ТипПроводной датчик
МатериалПластик
Характеристики коммуникационного блока
ТипПроводной
МатериалПластик
Рабочее напряжение, В12
Характеристика блока питания
ТипВнешний
Входное напряжение, В пер. ток220
Выходное напряжение, В пост. ток12
