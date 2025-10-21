Uniprom Industrial максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря повышенной степени защиты IP42, наличию встроенных трансформаторов на входе и выходе ИБП, а так же расширенному диапазону рабочих температур (от -10 до + 55 градусов).
ИБП серии Uniprom Industrial – это промышленный трехфазный ИБП, предназначенный для применения в топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышленности, медицине и других отраслях, имеющих дополнительные требования к степени защиты оборудования из-за особенностей окружающей среды и типов нагрузки. Мощность ИБП варьируется от 10 до 300 кВА.
Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom Industrial
Описание
Таким образом, благодаря превосходной производительности, надежности и возможностям широкого мониторинга ИБП серии Uniprom Industrial является идеальной основой для вашего бизнеса.
Преимущества
Компактные размеры
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=0,9
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно
Высокий КПД ИБП: до 92% в режиме онлайн и до 98% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485 и USB)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Верхний выдув и фронтальное обслуживания для установки близко к стене
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены