Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии Uniprom Industrial – это промышленный трехфазный ИБП, предназначенный для применения в топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышленности, медицине и других отраслях, имеющих дополнительные требования к степени защиты оборудования из-за особенностей окружающей среды и типов нагрузки. Мощность ИБП варьируется от 10 до 300 кВА.

Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom Industrial

ОписаниеПреимуществаГалереяДокументы

Описание

Uniprom Industrial максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря повышенной степени защиты IP42, наличию встроенных трансформаторов на входе и выходе ИБП, а так же расширенному диапазону рабочих температур (от -10 до + 55 градусов).

Uniprom Industrial имеет фронтальное обслуживание и поддерживает отвод горячего воздуха наверх, что позволяет устанавливать ИБП близко к стене. Диапазон мощности ИБП варьируется от 10 до 300 кВА.  Благодаря широкому диапазону входных параметров, высокой перегрузочной способности, а также возможности работы в параллель устройство отлично подходит для применения в сложных условиях.

Uniprom Industrial повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени, также опционально к ИБП можно подключать батареи с расширенной системой мониторинга, контролирующей напряжение, ток и внутреннее сопротивление каждой АКБ. 

Таким образом, благодаря превосходной производительности, надежности и возможностям широкого мониторинга ИБП серии Uniprom Industrial является идеальной основой для вашего бизнеса.

Преимущества

Компактные размеры

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=0,9

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно

Высокий КПД ИБП: до 92% в режиме онлайн и до 98% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485 и USB)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Верхний выдув и фронтальное обслуживания для установки близко к стене

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

ИБП серии Uniprom Industrial
ИБП серии Uniprom Industrial

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
Фильтры
Поиск
Корзина