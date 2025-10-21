Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom Industrial

Uniprom Industrial повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени, также опционально к ИБП можно подключать батареи с расширенной системой мониторинга, контролирующей напряжение, ток и внутреннее сопротивление каждой АКБ.