Внутренний блок системы прецизионного кондиционирования CoolRack устанавливается в нижнюю часть отдельно стоящей стойки с серверами или телекоммуникационным оборудованием для поддержания в объеме стойки требуемых температурных параметров. При этом необходимо изолировать эту стойку от окружающей среды, т.е. двери стойки должны быть не перфорированными, а глухими.

Данная система – это сплит-система, соответственно, необходимо предусмотреть место для установки наружного блока (длина трассы между внутренним и наружным блоками не должна превышать 20-25м). При условии эксплуатации системы при температурах окружающей среды ниже нуля обязательно использование зимнего комплекта (отдельный блок).

Модельный ряд состоит из трех моделей холодопроизводительностью: 3.5, 7 и 12 кВт