Внутристоечные прецизионные кондиционеры CoolRack предназначены для поддержания требуемой температуры воздуха в отдельной стойке с оборудованием.
Внутристоечные прецизионные кондиционеры CoolRack
Описание
Внутренний блок системы прецизионного кондиционирования CoolRack устанавливается в нижнюю часть отдельно стоящей стойки с серверами или телекоммуникационным оборудованием для поддержания в объеме стойки требуемых температурных параметров. При этом необходимо изолировать эту стойку от окружающей среды, т.е. двери стойки должны быть не перфорированными, а глухими.
Данная система – это сплит-система, соответственно, необходимо предусмотреть место для установки наружного блока (длина трассы между внутренним и наружным блоками не должна превышать 20-25м). При условии эксплуатации системы при температурах окружающей среды ниже нуля обязательно использование зимнего комплекта (отдельный блок).
Модельный ряд состоит из трех моделей холодопроизводительностью: 3.5, 7 и 12 кВт
Преимущества
Охлаждение одной стойки
Не требуется дополнительная площадь в помещении со стойкой
Возможно резервирование 1+1
Применение
Охлаждение отдельно стоящих стоек с серверным или телекоммуникационным оборудованием.
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Документы
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