ИБП на базе 50 кВт силовых модулей

ИБП серии Excelente VM и Excelente VL — это модульные трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 50 до 600 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для центров обработки данных и критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. 

ИБП Excelente VM и Excelente VL на базе 50 кВт силовых модулей

Описание

ИБП серии Excelente VM и Excelente VL — это высокоэффективные, модульные и простые в развертывании трехфазные ИБП мощностью 50–300 кВт (VM) и 350-600 кВт (VL), обеспечивающие максимальную производительность для средних и крупных центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Excelente VM/VL максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.

Excelente VM/VL значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 10 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.

Excelente VM/VL позволяет сделать наиболее удобный выбор из различных типов аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.

Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

  • снижение первоначальных инвестиций в оборудование;
  • гибкий подбор АКБ по количеству и емкости в зависимости от запроса.

Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

  • длительный срок службы батареи;
  • повышенная температурная устойчивость;
  • повышенная емкость при меньшей занимаемой площади.

Excelente VM/VL повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VM/VL является идеальной основой для вашего бизнеса.

Преимущества

Фронтальный доступ для обслуживания

Топология двойного преобразования (On-Line)

 Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно

Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
Руководство по установке ИБП Excelente VMVL 50-600 кВА
Инструкция по установке ИБП Excelente VMVL 50-600 кВА, 400 В
Руководство по эксплуатации ИБП Excelente VMVL 50-600 кВА
Источник бесперебойного питания Excelente VM, VL 400 В
