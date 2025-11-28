ИБП Excelente VM и Excelente VL на базе 50 кВт силовых модулей

ИБП серии Excelente VM и Excelente VL — это высокоэффективные, модульные и простые в развертывании трехфазные ИБП мощностью 50–300 кВт (VM) и 350-600 кВт (VL), обеспечивающие максимальную производительность для средних и крупных центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Excelente VM/VL максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.

Excelente VM/VL значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 10 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.

Excelente VM/VL позволяет сделать наиболее удобный выбор из различных типов аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.

Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

снижение первоначальных инвестиций в оборудование;

гибкий подбор АКБ по количеству и емкости в зависимости от запроса.

Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

длительный срок службы батареи;

повышенная температурная устойчивость;

повышенная емкость при меньшей занимаемой площади.

Excelente VM/VL повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VM/VL является идеальной основой для вашего бизнеса.