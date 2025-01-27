Внутрирядные прецизионные кондиционеры

Cистемы внутрирядного прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД

Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow

Описание

Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.
Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт. С/без увлажнения.

CoolRow DX серий SRLA / SRSA
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
  • Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom СW серий SRLC / SRSC
  • Кондиционеры на охлажденной воде
  • Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRow DX серий SRLF / SRSF
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
  • Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
Опции
  • SNMP карта
  • Фильтры EU5

Преимущества

EC вентиляторы

Компрессоры с инверторным приводом

Сетевая карта RS485

Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С

Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель

Нагреватель

Верхний и нижний подвод э/питания и трубопроводов с теплоносителем

Дренажный насос

Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления

Русифицированный 7'' сенсорный дисплей

Объединение в сеть до 30 блоков

Гарантийный срок до 3 лет

Применение

  • Центры обработки данных и серверные комнаты
  • Гражданское строительство
  • Технологическое охлаждение
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникации
Ширина 300 мм
Вентиляторы с горячей заменой
Тыльный доступ к основным компонентам
Холодопроизводительность до 30 кВт
Центробежные вентиляторы
Русифицированный дисплей 7”
Модели с фрикулингом
Холодопроизводительность до 70 кВт
Верхний или нижний подвод коммуникаций
Глубина 1070 или 1200 мм
Высота 1991 мм с учетом роликов и ножек
Документы

Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
В современный ИТ-инфраструктуры включает в себя самое разнообразное оборудование, которое выделяет большое количество тепла. Повышенное тепловыделение приводит к перегреву оборудования, а значит к его простоям, а это в свою очередь напрямую влияет на стабильность работы вашего бизнеса. Для сохранения стабильной работы оборудования необходимо использовать эффективные методы охлаждения воздуха – внутрирядные прецизионные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, кондиционеры на охлажденной воде.

Линейка прецизионных внутрирядных кондиционеров CoolRow DX/CW – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные серии внутрирядных кондиционеров Uniflair InRow технические характеристики*, а по разнообразию предложения превосходящая его. 

* Идентичные особенности:

  • Унифицированные со стойками SE размеры (CoolRow DX/CW)
  • Вентиляторы с горячей заменой (CoolRow DX/CW)
  • Зимний комплект (CoolRow DX)
  • Групповая работа (CoolRow DX/CW)

Новые особенности:

  • Более широкий модельный ряд (от 7 до 70 кВт) (CoolRow DX)
  • Конденсаторы двух типов (плоские и V-образные) (CoolRow DX)
  • Фрикулинг (CoolRow DX)
  • Увлажнитель во всех моделях, в т.ч. пленочного типа (CoolRow DX/CW)
