Cистемы внутрирядного прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД
Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow
Описание
Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.
Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт. С/без увлажнения.
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- SNMP карта
- Фильтры EU5
Преимущества
EC вентиляторы
Компрессоры с инверторным приводом
Сетевая карта RS485
Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С
Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель
Нагреватель
Верхний и нижний подвод э/питания и трубопроводов с теплоносителем
Дренажный насос
Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления
Русифицированный 7'' сенсорный дисплей
Объединение в сеть до 30 блоков
Гарантийный срок до 3 лет
Применение
- Центры обработки данных и серверные комнаты
- Гражданское строительство
- Технологическое охлаждение
- Здравоохранение
- Телекоммуникации
Галерея
Документы
Линейка прецизионных внутрирядных кондиционеров CoolRow DX/CW – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные серии внутрирядных кондиционеров Uniflair InRow технические характеристики*, а по разнообразию предложения превосходящая его.
* Идентичные особенности:
- Унифицированные со стойками SE размеры (CoolRow DX/CW)
- Вентиляторы с горячей заменой (CoolRow DX/CW)
- Зимний комплект (CoolRow DX)
- Групповая работа (CoolRow DX/CW)
Новые особенности:
- Более широкий модельный ряд (от 7 до 70 кВт) (CoolRow DX)
- Конденсаторы двух типов (плоские и V-образные) (CoolRow DX)
- Фрикулинг (CoolRow DX)
- Увлажнитель во всех моделях, в т.ч. пленочного типа (CoolRow DX/CW)