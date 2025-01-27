Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow

Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры

В современный ИТ-инфраструктуры включает в себя самое разнообразное оборудование, которое выделяет большое количество тепла. Повышенное тепловыделение приводит к перегреву оборудования, а значит к его простоям, а это в свою очередь напрямую влияет на стабильность работы вашего бизнеса. Для сохранения стабильной работы оборудования необходимо использовать эффективные методы охлаждения воздуха – внутрирядные прецизионные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, кондиционеры на охлажденной воде.