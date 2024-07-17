Монтажные шкафы серии Uniprom созданы с учетом потребностей заказчиков и многолетней экспертизы в области решений для инженерной инфраструктуры центров обработки данных
Серверные шкафы серии Uniprom Rack
Описание
Монтажные шкафы Uniprom Rack — это максимум удобства, максимум надежности, максимум совместимости, безопасности и оснащения.
Больше опций, больше типоразмеров, выше характеристики и больше доступности. В монтажных шкафах Uniprom воплощена комбинация лучшей на рынке экспертизы и решений в инженерной инфраструктуре для центров обработки данных, многолетний опыт и пожелания заказчиков.
- Монтажная высота: 24, 42, 48U
- Ширина: 600, 750, 800 мм
- Глубина: 1070, 1200 мм
- Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов
- Повышенный процент перфорации 81%
- Повышенная площадь перфорации
- Угол открытия 180 градусов
- Предусмотрена возможность изменения стороны навешивания
- Статическая нагрузочная способность 1800кг
- Динамическая нагрузочная способность 1050кг
- Усиленный узел крепления направляющих
- Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции
- Съемные боковые панели разделены горизонтально
- Демонтируемая усиленная верхняя панель (крыша) имеет симметричную конструкцию
- Нагрузочная способность верхней панели (крыши) 60 кг
- Увеличенные кабельные вводы с открытым контуром
- Встроенные ролики и регулируемые ножки
- Комплект для фиксации шкафа на месте установки и предотвращения опрокидывания в комплекте
- Фурнитура для стягивания шкафов в ряд в комплекте
- Контрастная, легко читаемая маркировка монтажной высоты выполнена в прямом и обратном порядке
- Шкафы шириной 750 и 800 мм оснащены дополнительными вертикальными 1U установочными местами (по 3 в каждой направляющей)
|Артикул
|Описание
|UR3104
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 24U-600/1070, боковые панели 2 шт., черный
|UR3100
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-600/1070, боковые панели 4 шт., черный
|UR3150
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-750/1070, боковые панели 4 шт., черный
|UR3180
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-800/1070, боковые панели 4 шт., черный
|UR3300
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-600/1200, боковые панели 4 шт., черный
|UR3350
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-750/1200, боковые панели 4 шт., черный
|UR3380
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-800/1200, боковые панели 4 шт., черный
|UR3107
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1070, боковые панели 4 шт., черный
|UR3157
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-750/1070, боковые панели 4 шт., черный
|UR3187
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-800/1070, боковые панели 4 шт., черный
|UR3307
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1200, боковые панели 4 шт., черный
|UR3357
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-750/1200, боковые панели 4 шт., черный
|UR3387
|Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-800/1200, боковые панели 4 шт., черный
Применение
Монтажные шкафы серии Uniprom предназначены для размещения серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, устройств внутристоечного распределения электропитания, средств организации кабельного хозяйства, кабелей передачи данных, средств организации воздушных потоков, систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа.
Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +60°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С
Галерея
Документы
Монтажные шкафы Uniprom Rack - это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие и/или лучшие технические характеристики с линейкой монтажных шкафов NetShelter SX APC by Schneider Electric. В основе изделий в линейке Uniprom Rack лежит глубоко модернизированная конструкция NetShelter SX, что обеспечивает бесшовную совместимость со шкафами APC NetShelter SX и полнофункциональную замену, повышенные удобство, энергоэффективность, функциональность и эргономику, лучшую компоновку элементов и их соединений, больший ассортимент типоразмеров опций и адаптивность.