Серверные шкафы серии Uniprom Rack

Монтажные шкафы серии Uniprom предназначены для размещения серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, устройств внутристоечного распределения электропитания, средств организации кабельного хозяйства, кабелей передачи данных, средств организации воздушных потоков, систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа.

Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +60°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С