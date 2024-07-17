Серверные шкафы серии Uniprom Rack

Монтажные шкафы серии Uniprom созданы с учетом потребностей заказчиков и многолетней экспертизы в области решений для инженерной инфраструктуры центров обработки данных

Серверные шкафы серии Uniprom Rack

ОписаниеПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Монтажные шкафы Uniprom Rack — это максимум удобства, максимум надежности, максимум совместимости, безопасности и оснащения.

Больше опций, больше типоразмеров, выше характеристики и больше доступности. В монтажных шкафах Uniprom воплощена комбинация лучшей на рынке экспертизы и решений в инженерной инфраструктуре для центров обработки данных, многолетний опыт и пожелания заказчиков.

  • Монтажная высота: 24, 42, 48U
  • Ширина: 600, 750, 800 мм
  • Глубина: 1070, 1200 мм
  • Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов
  • Повышенный процент перфорации 81%
  • Повышенная площадь перфорации
  • Угол открытия 180 градусов
  • Предусмотрена возможность изменения стороны навешивания
  • Статическая нагрузочная способность 1800кг
  • Динамическая нагрузочная способность 1050кг
  • Усиленный узел крепления направляющих
  • Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции
  • Съемные боковые панели разделены горизонтально
  • Демонтируемая усиленная верхняя панель (крыша) имеет симметричную конструкцию
  • Нагрузочная способность верхней панели (крыши) 60 кг
  • Увеличенные кабельные вводы с открытым контуром
  • Встроенные ролики и регулируемые ножки
  • Комплект для фиксации шкафа на месте установки и предотвращения опрокидывания в комплекте
  • Фурнитура для стягивания шкафов в ряд в комплекте
  • Контрастная, легко читаемая маркировка монтажной высоты выполнена в прямом и обратном порядке
  • Шкафы шириной 750 и 800 мм оснащены дополнительными вертикальными 1U установочными местами (по 3 в каждой направляющей)
Стандартные модели монтажных шкафов серии Uniprom
Артикул Описание
UR3104 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 24U-600/1070, боковые панели 2 шт., черный
UR3100 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-600/1070, боковые панели 4 шт., черный
UR3150 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-750/1070, боковые панели 4 шт., черный
UR3180 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-800/1070, боковые панели 4 шт., черный
UR3300 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-600/1200, боковые панели 4 шт., черный
UR3350 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-750/1200, боковые панели 4 шт., черный
UR3380 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-800/1200, боковые панели 4 шт., черный
UR3107 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1070, боковые панели 4 шт., черный
UR3157 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-750/1070, боковые панели 4 шт., черный
UR3187 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-800/1070, боковые панели 4 шт., черный
UR3307 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1200, боковые панели 4 шт., черный
UR3357 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-750/1200, боковые панели 4 шт., черный
UR3387 Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-800/1200, боковые панели 4 шт., черный

Применение

Монтажные шкафы серии Uniprom предназначены для размещения серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, устройств внутристоечного распределения электропитания, средств организации кабельного хозяйства, кабелей передачи данных, средств организации воздушных потоков, систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа.

Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +60°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С

Документы

Серверные шкафы Uniprom Rack
Монтажные шкафы серии Uniprom предназначены для размещения серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, устройств внутристоечного распределения электропитания, средств организации кабельного хозяйства, кабелей передачи данных, средств организации воздушных потоков, систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа.

Монтажные шкафы Uniprom Rack - это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие и/или лучшие технические характеристики с линейкой монтажных шкафов NetShelter SX APC by Schneider Electric. В основе изделий в линейке Uniprom Rack лежит глубоко модернизированная конструкция NetShelter SX, что обеспечивает бесшовную совместимость со шкафами APC NetShelter SX и полнофункциональную замену, повышенные удобство, энергоэффективность, функциональность и эргономику, лучшую компоновку элементов и их соединений, больший ассортимент типоразмеров опций и адаптивность.

Фильтры
Поиск
Корзина