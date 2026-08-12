Uniprom Rack Digital - комплексное решение от Systeme Electric, которое позволяет осуществлять мониторинг состояния оборудования и параметров эксплуатации ИТ-стойки, организовать обслуживание оборудования и производить планирование его размещения.

Это не просто серверный шкаф, а цифровая платформа для мониторинга, безопасности и эффективного управления, которую можно масштабировать от одной стойки до уровня ЦОД.

Первая цифровая ИТ-стойка Uniprom Rack Digital