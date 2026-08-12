Uniprom Rack Digital - комплексное решение от Systeme Electric, которое позволяет осуществлять мониторинг состояния оборудования и параметров эксплуатации ИТ-стойки, организовать обслуживание оборудования и производить планирование его размещения.
Это не просто серверный шкаф, а цифровая платформа для мониторинга, безопасности и эффективного управления, которую можно масштабировать от одной стойки до уровня ЦОД.
Первая цифровая ИТ-стойка Uniprom Rack Digital
Описание
Uniprom Rack Digital представляет собой быстроразворачиваемый, масштабируемый программно-аппаратный комплекс, основанный на системе датчиков SystemeBotz, системе контроля и управления доступом SystemeBotz AC, системе мониторинга батарейных массивов SystemeBMU и специализированном ПО DC Guard, которое создает цифровой двойник стойки и предоставляет единый интерфейс для контроля физических параметров, управления активами и оптимизации пространства, мощности и охлаждения оборудования, установленного в стойку, в режиме реального времени.
В основе Uniprom Rack Digital- система мониторинга инфраструктуры серверных помещений и ЦОД:
Что это дает на практике? Меньше слепых зон, больше прозрачности в управлении и понятную картину состояния инфраструктуры в реальном времени.
Ключевые преимущества:
Единое окно управления всей физической инфраструктурой
Один интерфейс DC Guard объединяет управление ИТ-оборудованием, инженерными системами, датчиками среды и системами безопасности. Вам не нужно переключаться между десятком консолей — вся инфраструктура под контролем с одной панели, от стойки до уровня ЦОД.
Предиктивная аналитика, а не постфактум
Система анализирует тренды температуры, тока, напряжения и загрузки, прогнозируя критическое состояние за часы до наступления аварии. Вы получаете не просто сигнал тревоги, а рекомендацию по действию — предотвращайте отказ, а не фиксируйте его последствия.
Полноценный учёт и управление активами
Цифровой двойник стойки содержит точную модель размещения, мощности и жизненного цикла каждого устройства. Планируйте установку нового оборудования за минуты, точно зная свободные юниты, запас по питанию и тепловыделению.
Интеллектуальное управление инженерными системами
На основе данных с датчиков модуль системы автоматически корректирует работу инженерного оборудования, выравнивая тепловые поля без участия человека. Система предсказывает деградацию батарей, позволяя заменить их до того, как они откажут.
Сквозная безопасность и контроль доступа
Система фиксирует каждое открытие двери с биометрией, фото и временной меткой, интегрируя события в общий контекст работы стойки. Любое действие персонала привязано к цифровому следу — вы всегда знаете, кто, когда и зачем взаимодействовал с оборудованием.