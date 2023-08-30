Арочные кабель-каналы MultiSet

Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы.

Описание

Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы. Поставляются штуками, 1 штука = 2 м, и в четырех цветах: белый, кремовый, серый, антрацит, которые отлично сочетаются с соответствующими цветами розеток и выключателей в сериях Этюд и Blanca.

Два типоразмера позволят проложить оптимальное количество проводов нужного сечения, элегантно спрятав их за полукруглым профилем. Для удобства крепления на основании кабель-каналов предусмотрены отверстия диаметром 6 мм, расположенные с шагом 23 см. 

Степень защиты – IP40. Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С. Температура монтажа: от -5 до +60 °С. Кабель-каналы изготовлены из самозатухающего ПВХ и соответствуют всем требованиям по пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.

Преимущества

Полукруглая форма
2 типоразмера 20х12 и 30х13 в 4-х цветах
Хорошая кабельная вместимость
Использование в качестве напольного (для размера 30х13) кабель-канала
Подходят по цвету для ЭУИ серий Этюд и Blanca
Не поддерживают горение

Применение

Жилищное строительство
Гражданское строительство
Офисы
Поликлиники
Отели
Рестораны
Кабель-канал 20х12 белый
Кабель-канал 20х12 серый
Кабель-канал 20х12 антрацит
Кабель-канал 20х12 кремовый
Кабель-канал 30х13 серый
Кабель-канал 30х13 кремовый
Кабель-канал 30х13 серый
Кабель-канал 30х13 кремовый
Кабель-канал и блок Этюд
Кабель-канал и Atlas Design Profi54
Кабель-канал и выключатель Этюд
Кабель-канал и выключатель Blanca
Кабель-канал и выключатель Этюд
Кабель-канал и розетка Blanca
Кабель-канал и розетка Blanca
Кабель-канал и розетка Этюд RJ45
Кабель-канал 20х12 и домофон
Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
