Арочные кабель-каналы MultiSet

Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы. Поставляются штуками, 1 штука = 2 м, и в четырех цветах: белый, кремовый, серый, антрацит, которые отлично сочетаются с соответствующими цветами розеток и выключателей в сериях Этюд и Blanca.

Два типоразмера позволят проложить оптимальное количество проводов нужного сечения, элегантно спрятав их за полукруглым профилем. Для удобства крепления на основании кабель-каналов предусмотрены отверстия диаметром 6 мм, расположенные с шагом 23 см.

Степень защиты – IP40. Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С. Температура монтажа: от -5 до +60 °С. Кабель-каналы изготовлены из самозатухающего ПВХ и соответствуют всем требованиям по пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.