Изолента ПВХ MultiSet
Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие 8-ми цветовых вариантов позволяет использовать её при маркировке проводов. Незаменима при использовании в быту.
Описание
Изолента — это незаменимый инструмент для изоляции электрических соединений и проводов. Она широко используется в быту, а также в профессиональной сфере.
Изолента представляет собой клейкую ленту из поливинилхлорида (ПВХ) с клеевым слоем на одной стороне. Наличие большого выбора цветов позволяет использовать её при маркировке проводов, что делает изоленту удобным инструментом для организации и упорядочивания электросистемы.
Основные характеристики изоленты:
от -30 до +70°С, что подтверждено соответствующими лабораторными испытаниями согласно ГОСТ16214-86. Это означает, что изолента может использоваться в широком диапазоне температур, что делает её универсальной для различных условий эксплуатации.
0,13 мм. Толщина изоленты позволяет ей быть гибкой и удобной в использовании, но при этом обеспечивать достаточную прочность и надёжность изоляции.
19 мм. Ширина изоленты обеспечивает удобство использования и позволяет надёжно изолировать провода и соединения.
20 метров. Этого достаточно для выполнения большинства задач по изоляции проводов и соединений.
каждый рулон упакован в целлофановую плёнку. Групповая упаковка из 8 рулонов, затянутых в полиэтиленовую плёнку, удобна для продажи мелким оптом.
Важно отметить, что наличие логотипа Systeme Electric на внутреннем картонном кольце позволяет всегда идентифицировать продукт и гарантировать его качество.