Изолента ПВХ MultiSet

Изолента — это незаменимый инструмент для изоляции электрических соединений и проводов. Она широко используется в быту, а также в профессиональной сфере.

Изолента представляет собой клейкую ленту из поливинилхлорида (ПВХ) с клеевым слоем на одной стороне. Наличие большого выбора цветов позволяет использовать её при маркировке проводов, что делает изоленту удобным инструментом для организации и упорядочивания электросистемы.