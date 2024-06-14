Изолента ПВХ MultiSet

Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие 8-ми цветовых вариантов позволяет использовать её при маркировке проводов. Незаменима при использовании в быту.

Описание

Изолента — это незаменимый инструмент для изоляции электрических соединений и проводов. Она широко используется в быту, а также в профессиональной сфере.

Изолента представляет собой клейкую ленту из поливинилхлорида (ПВХ) с клеевым слоем на одной стороне. Наличие большого выбора цветов позволяет использовать её при маркировке проводов, что делает изоленту удобным инструментом для организации и упорядочивания электросистемы.

Основные характеристики изоленты:

Температурный диапазон эксплуатации

от -30 до +70°С, что подтверждено соответствующими лабораторными испытаниями согласно ГОСТ16214-86. Это означает, что изолента может использоваться в широком диапазоне температур, что делает её универсальной для различных условий эксплуатации.

Толщина ленты

0,13 мм. Толщина изоленты позволяет ей быть гибкой и удобной в использовании, но при этом обеспечивать достаточную прочность и надёжность изоляции.

Ширина ленты

19 мм. Ширина изоленты обеспечивает удобство использования и позволяет надёжно изолировать провода и соединения.

Длина рулона

20 метров. Этого достаточно для выполнения большинства задач по изоляции проводов и соединений.

Упаковка

каждый рулон упакован в целлофановую плёнку. Групповая упаковка из 8 рулонов, затянутых в полиэтиленовую плёнку, удобна для продажи мелким оптом.

Важно отметить, что наличие логотипа Systeme Electric на внутреннем картонном кольце позволяет всегда идентифицировать продукт и гарантировать его качество.

Преимущества

Широкий выбор из 8-ми цветов
Самозатухающий материал
Работает при температуре от -30 до +70 °С
Высокая эластичность
Качественный клеевой слой

Применение

Электромонтаж
В быту
Изолента ПВХ чёрная
Изолента ПВХ синяя
Изолента ПВХ зелёная
Изолента ПВХ серая
Изолента ПВХ красная
Изолента ПВХ белая
Изолента ПВХ жёлтая
Изолента ПВХ жёлто-зелёная
