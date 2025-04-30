Теплый пол STEP BALANCE с мощностью 18 Вт/м может использоваться как для комфортного так и основного обогрева. Идеально подойдет для создания комфорта и тепла в ванной, лоджии, балконе, прихожей, кухни, спальни и гостиной.
- Собственное российское производство на заводе «Потенциал»
- Первый теплый пол, получивший ЭКО сертификацию
- Полная совместимость с оборудованием Систэм Электрик
STEP BALANCE Кабельная секция
Описание
Кабельная секция STEP BALANCE мощностью 18 Вт/м предназначена для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как для сухих, так и для влажных помещений. Теплый пол Systeme Electric оптимально подходит для любой конфигурации помещения, даже самой сложной.
Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.
Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP BALANCE составляет 20 лет.
Преимущества
Прочность
Греющий резистивный двухжильный кабель с дренажной жилой исключает риски повреждения кабеля, увеличивая срок эксплуатации
Многофункциональность
Комфортный дополнительный и основной обогрев за счет оптимальной мощности 18 Вт/м и расчитанного шага монтажа
Универсальность
Подходит для конфигурации любых помещений
Надежность
Удобный монтаж за счёт качественной и полной комплектации, в том числе перфорированной монтажной лентой в комплекте
Строгий контроль качества
Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В