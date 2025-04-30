STEP BALANCE Кабельная секция

Кабельная секция STEP BALANCE мощностью 18 Вт/м предназначена для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как для сухих, так и для влажных помещений. Теплый пол Systeme Electric оптимально подходит для любой конфигурации помещения, даже самой сложной.

Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.

Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP BALANCE составляет 20 лет.