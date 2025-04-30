STEP BALANCE
Кабельная секция

Теплый пол STEP BALANCE с мощностью 18 Вт/м может использоваться как для комфортного так и основного обогрева. Идеально подойдет для создания комфорта и тепла в ванной, лоджии, балконе, прихожей, кухни, спальни и гостиной.

  • Собственное российское производство на заводе «Потенциал»
  • Первый теплый пол, получивший ЭКО сертификацию
  • Полная совместимость с оборудованием Систэм Электрик

STEP BALANCE Кабельная секция

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Кабельная секция STEP BALANCE мощностью 18 Вт/м предназначена для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как для сухих, так и для влажных помещений. Теплый пол Systeme Electric оптимально подходит для любой конфигурации помещения, даже самой сложной.  

Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.

Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP BALANCE составляет 20 лет.

Преимущества

Прочность

Греющий резистивный двухжильный кабель с дренажной жилой исключает риски повреждения кабеля, увеличивая срок эксплуатации

Многофункциональность

Комфортный дополнительный и основной обогрев за счет оптимальной мощности 18 Вт/м и расчитанного шага монтажа

Универсальность

Подходит для конфигурации любых помещений

Надежность

Удобный монтаж за счёт качественной и полной комплектации, в том числе перфорированной монтажной лентой в комплекте

Строгий контроль качества

Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В

Применение

Жилые комплексы класса «комфорт» и апартаменты
Квартиры
Отели 4* и 5*
Коттеджи и мини-отели
Упаковка
Упаковка
Кабель
Кабель
Монтажная лента
Монтажная лента
Гофра
Гофра
Инструкция
Инструкция

Документы

Руководство по эксплуатации STEP BALANCE
Руководство по монтажу и эксплуатации cекция кабельная торговой марки Systeme Electric серии STEP BALANCE
Фильтры
Поиск
Корзина