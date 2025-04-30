Теплый пол для комфортного обогрева мощностью 150 Вт/м2 идеально подойдет для прихожей, кухни, спальни и гостиной.
- Произведено в России на заводе «Потенциал»
- Первый теплый пол, получивший ЭКО сертификацию
- Полная совместимость с оборудованием Систэм Электрик
- Расширенная гарантия 50 лет
Нагревательный мат STEP BALANCE
Описание
Нагревательный мат STEP BALANCE мощностью 150 Вт/м2 предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как для сухих, так и для влажных помещений. Данный теплый пол оптимально подойдет для прихожей, кухни, спальни и гостиной.
Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.
Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP BALANCE составляет 20 лет.
На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
Преимущества
Надежная и долговечная конструкция двужильного кабеля с дренажной жилой предотвращает возможность повреждения и увеличивает срок службы
Равномерный нагрев без образования тепловой зебры
Универсально подходит под любую конфигурацию пола. Укладка мата осуществляется в слой плиточного клея без стяжки
Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В
Расширенная гарантия 50 лет при условии проведения монтажа сертифицированным специалистом