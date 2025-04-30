STEP BALANCE
Нагревательный мат

Теплый пол для комфортного обогрева мощностью 150 Вт/м2 идеально подойдет для прихожей, кухни, спальни и гостиной.

  • Произведено в России на заводе «Потенциал»
  • Первый теплый пол, получивший ЭКО сертификацию
  • Полная совместимость с оборудованием Систэм Электрик
  • Расширенная гарантия 50 лет

Нагревательный мат STEP BALANCE

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Нагревательный мат STEP BALANCE мощностью 150 Вт/м2 предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как для сухих, так и для влажных помещений. Данный теплый пол оптимально подойдет для прихожей, кухни, спальни и гостиной.  

Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.

Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP BALANCE составляет 20 лет.

На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.

Преимущества

Надежная и долговечная конструкция двужильного кабеля с дренажной жилой предотвращает возможность повреждения и увеличивает срок службы

Равномерный нагрев без образования тепловой зебры

Универсально подходит под любую конфигурацию пола. Укладка мата осуществляется в слой плиточного клея без стяжки

Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В

Расширенная гарантия 50 лет при условии проведения монтажа сертифицированным специалистом 

Применение

Жилые комплексы класса «комфорт» и апартаменты
Квартиры
Отели 4* и 5*
Коттеджи и мини-отели

Документы

Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Лифлет по нагревательным матам теплого пола STEP BALANCE и STEP TURBO
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
Руководство по монтажу и эксплуатации нагревательных матов торговой марки Systeme Electric серии STEP BALANCE
Фильтры
Поиск
Корзина