SystemePact VCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 (6) / 15 / 20 / 35 кВ. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки типа КСО/КРУ.
Вакуумный выключатель SystemePact VCB
SystemePact VCB - трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.
Серия доступная в стационарном и выкатном исполнении, а также имеет широкий выбор номинальных параметров:
- Номинальное напряжение: 10 (15 – для генераторного исполнения), 20, 35кВ
- Номинальный ток: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 А
- Номинальный ток отключения: 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 кА
Различные версии выключателя достаточно просто адаптируются под любой тип ячейки. При необходимости, выключатели могут быть оснащены различными дополнительными опциями для улучшения функциональности и повышения уровня безопасности.
Выключатели SystemePact VCB разработаны с учетом самых современных требований и обладают простой и надежной конструкцией, просты и безопасны в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем. SystemePact VCB обеспечивает защиту всех присоединений: воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов секций питающих шин и др.
Широкий ряд номинального тока и тока отключения (до 5000/50кА)
Возможность применения в тяжелой промышленности и генерации
Возможность выбора дополнительных опций (токовые катушки, вторая катушка отключения) при необходимости адаптации под существующие схемы
Механические блокировки в базовой версии выключателей
Комплексное решение для РУ совместно с РЗА
Универсальный ЗИП для всей линейки SystemePact VCB
Высокая надежность пружинно-моторного привода
Простая адаптация при ретрофите
Вакуумные выключатели серии SystemePact VCB успешно прошли испытания и получили сертификат Российского морского регистра судоходства (РМРС), подтверждающий соответствие высоким стандартам качества и надежности.
Выключатели SystemePact VCB подходят для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).
Применение данного оборудования является полноценным решением для построения распределительных и промышленных сетей в объектах инфраструктуры, промышленных предприятий, в области тяжелой промышленности и генерации.