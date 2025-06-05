Вакуумный выключатель

SystemePact VCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 (6) / 15 / 20 / 35 кВ. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки типа КСО/КРУ.

Вакуумный выключатель SystemePact VCB

Описание

SystemePact VCB - трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.

Серия доступная в стационарном и выкатном исполнении, а также имеет широкий выбор номинальных параметров:

  • Номинальное напряжение: 10 (15 – для генераторного исполнения), 20, 35кВ
  • Номинальный ток: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 А
  • Номинальный ток отключения: 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 кА

Различные версии выключателя достаточно просто адаптируются под любой тип ячейки. При необходимости, выключатели могут быть оснащены различными дополнительными опциями для улучшения функциональности и повышения уровня безопасности.

Выключатели SystemePact VCB разработаны с учетом самых современных требований и обладают простой и надежной конструкцией, просты и безопасны в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем. SystemePact VCB обеспечивает защиту всех присоединений: воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов секций питающих шин и др.

Преимущества

Широкий ряд номинального тока и тока отключения (до 5000/50кА)

Возможность применения в тяжелой промышленности и генерации

Возможность выбора дополнительных опций (токовые катушки, вторая катушка отключения) при необходимости адаптации под существующие схемы

Механические блокировки в базовой версии выключателей

Комплексное решение для РУ совместно с РЗА

Универсальный ЗИП для всей линейки SystemePact VCB

Высокая надежность пружинно-моторного привода

Простая адаптация при ретрофите

Вакуумные выключатели серии SystemePact VCB успешно прошли испытания и получили сертификат Российского морского регистра судоходства (РМРС), подтверждающий соответствие высоким стандартам качества и надежности. 

Применение

Выключатели SystemePact VCB подходят для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).  

Применение данного оборудования является полноценным решением для построения распределительных и промышленных сетей в объектах инфраструктуры, промышленных предприятий, в области тяжелой промышленности и генерации.

SystemePact VCB 10кВ, тип VEH
SystemePact VCB 10кВ, тип VAR
Документы
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
SystemePact VCB - трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 10-35кВ.
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей SystemePact VCB на номинальное напряжение 10 кВ содержит всю необходимую информацию для безопасной и эффективной работы, технического обслуживания и диагностики оборудования.
Электрические принципиальные схемы привода SystemePact VCB
Электрические принципиальные схемы привода вакуумного выключателя SystemePact VCB выкатного и стационарного исполнения
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Сертификат/декларация о соответствии требованиям ПП РФ № 982 (ГОСТ Р)

Типовые проекты

Типовой проект №1.1 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_с граф. дисплеем_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Принципиальная электрическая схема релейной защиты и автоматики для КРУ 10кВ с выключателем SystemePact VCB, терминалами БМРЗ 150 серии и дуговой защитой Дуга-О2 Нео.
Типовой проект №1.2 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_без граф. дисплея_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Принципиальная электрическая схема релейной защиты и автоматики для КРУ 10кВ с выключателем SystemePact VCB, терминалами БМРЗ 150 серии и дуговой защитой Дуга-О2 Нео.
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, выкатной тип_(HQ,TQ,K0)_схема 11.1
Принципиальная электрическая схема привода вакуумного выключателя SystemePact VCB выкатного исполнения
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, cтационарный тип_(HQ,TQ,K0)_LV_plug_схема 1.2
Принципиальная электрическая схема привода вакуумного выключателя SystemePact VCB стационарного исполнения
