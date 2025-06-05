Вакуумный выключатель SystemePact VCB

SystemePact VCB - трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.

Серия доступная в стационарном и выкатном исполнении, а также имеет широкий выбор номинальных параметров:

Номинальное напряжение: 10 (15 – для генераторного исполнения), 20, 35кВ

Номинальный ток: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 А

Номинальный ток отключения: 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 кА

Различные версии выключателя достаточно просто адаптируются под любой тип ячейки. При необходимости, выключатели могут быть оснащены различными дополнительными опциями для улучшения функциональности и повышения уровня безопасности.

Выключатели SystemePact VCB разработаны с учетом самых современных требований и обладают простой и надежной конструкцией, просты и безопасны в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем. SystemePact VCB обеспечивает защиту всех присоединений: воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов секций питающих шин и др.