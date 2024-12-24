Ассортимент аксессуаров City9 Set включает в себя гребенчатые шины, вводные клеммы и клеммную заглушку. Гребенчатые шины обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек. Клеммная заглушка позволяет опломбировать клеммы автоматических выключателей и закрыть несанкционированный доступ к ним.

Аксессуары City9 Set