Ассортимент аксессуаров City9 Set включает в себя гребенчатые шины, вводные клеммы и клеммную заглушку. Гребенчатые шины обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек. Клеммная заглушка позволяет опломбировать клеммы автоматических выключателей и закрыть несанкционированный доступ к ним.
Аксессуары City9 Set
Особенности и преимущества гребенчатых шин City9 Set:
Термостойкий пластик шин проходит испытание раскаленным металлическим шариком (ГОСТ IEC 60898-1-2020). Это позволяет гребенчатой шине City9 Set выдерживать термическое действие сверхтоков без нарушения конструкции.
Каждая гребенчатая шина поставляется в комплекте с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна
Версии 12 модулей и 57 модулей шириной (могут быть разрезаны или распилены)
Широкий ассортимент:
- 1П, 2П, 3П версии
- Вводные клеммы
- Защитные колпачки для неподключенных зубцов и дополнительные боковые заглушки (поставляются отдельно)
Идентификация контактов
Номинальный ток In: 63 A
Номинальное напряжение Un: 230 В пер.тока (L/N) и 400 В пер.тока (L/L)
Номинальное напряжение изоляции Ui: 440 В пер.тока
Функции и особенности клеммной заглушки City9 Set:
- Защита от хищения электроэнергии.
- Защита от несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.
После установки клеммной заглушки на вводной автоматический выключатель необходимо осуществить опломбировку с помощью стальной или медной проволоки.
Референс заглушки C9A26982. Заглушка поставляется упаковками, содержащими 16 штук.
Применение
Гребенчатые шины City9 Set устанавливаются совместно с модульным оборудованием City9 Set в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.