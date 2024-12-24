Аксессуары City9 Set

Ассортимент аксессуаров City9 Set включает в себя гребенчатые шины, вводные клеммы и клеммную заглушку. Гребенчатые шины обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек. Клеммная заглушка позволяет опломбировать клеммы автоматических выключателей и закрыть несанкционированный доступ к ним.

Аксессуары City9 Set

ОписаниеПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Особенности и преимущества гребенчатых шин City9 Set:

Термостойкий пластик шин проходит испытание раскаленным металлическим шариком (ГОСТ IEC 60898-1-2020). Это позволяет гребенчатой шине City9 Set выдерживать термическое действие сверхтоков без нарушения конструкции.  

Каждая гребенчатая шина поставляется в комплекте с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна

Версии 12 модулей и 57 модулей шириной (могут быть разрезаны или распилены)

Широкий ассортимент: 

  • 1П, 2П, 3П версии
  • Вводные клеммы
  • Защитные колпачки для неподключенных зубцов и дополнительные боковые заглушки (поставляются отдельно)

Идентификация контактов

Номинальный ток In: 63 A

Номинальное напряжение Un: 230 В пер.тока (L/N) и 400 В пер.тока (L/L)

Номинальное напряжение изоляции Ui: 440 В пер.тока

Функции и особенности клеммной заглушки City9 Set:

  • Защита от хищения электроэнергии.
  • Защита от несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.

После установки клеммной заглушки на вводной автоматический выключатель необходимо осуществить опломбировку с помощью стальной или медной проволоки.

Референс заглушки C9A26982. Заглушка поставляется упаковками, содержащими 16 штук.

Применение

Гребенчатые шины City9 Set устанавливаются совместно с модульным оборудованием City9 Set в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.

Жилые здания
Административные здания
Сетевые магазины
Гребенчатая шинка
Гребенчатая шинка
Клеммная заглушка
Клеммная заглушка
Автоматический выключатель  с установленными заглушками
Автоматический выключатель  с установленными заглушками

Документы

Каталог City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на гребенчатые шинки торговой марки Systeme Electric, серии City9 SET, типа ACC (далее – гребенчатые шинки)
Инструкция клеммная заглушка C9A26982
Пломбируемая заглушка для автоматических выключателей C9FXXXXX и S9FXXXXX
Фильтры
Поиск
Корзина