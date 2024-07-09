Пломб. клеммная заглушка для АВ C9F S9F
Пломб. клеммная заглушка для АВ C9F S9F
Референс: C9A26982
Функции клеммной заглушки:
• Защита от хищения электроэнергии.
• Защита от несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.
После установки клеммной заглушки на вводной автоматический выключатель необходимо осуществить опломбировку с помощью стальной или медной проволоки.
Спецификация
Технические характеристики
EC002375 Заглушка (колпачок) для винтов/шурупов
Цвет Зеленый
Форма Прочее
Круглая головка Нет
Вид/марка материала Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409196137
|5
|2
|0.5
|см.
|0.001
|кг.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|4680409190463
|3
|12
|14
|см.
|0.02
|кг.
CAR
|3
|—
|2320
|шт.
|24680409190467
|38.2
|28.7
|29.5
|см.
|2.9
|кг.
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Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция клеммная заглушка C9A26982
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 252.28 kB
Инструкция клеммная заглушка C9A26982
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