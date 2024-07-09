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C9A26982
Пломб. клеммная заглушка для АВ C9F S9F
C9A26982
C9A26982

Пломб. клеммная заглушка для АВ C9F S9F

Референс: C9A26982

Функции клеммной заглушки:
• Защита от хищения электроэнергии.
• Защита от несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.
После установки клеммной заглушки на вводной автоматический выключатель необходимо осуществить опломбировку с помощью стальной или медной проволоки.

Спецификация
Технические характеристики
EC002375 Заглушка (колпачок) для винтов/шурупов
Цвет Зеленый
Форма Прочее
Круглая головка Нет
Вид/марка материала Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409196137520.5 см. 0.001кг.
BB1
216шт.468040919046331214 см. 0.02кг.
CAR
32320шт.2468040919046738.228.729.5 см. 2.9кг.
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Тип документа
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Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция клеммная заглушка C9A26982
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 252.28 kB
Инструкция клеммная заглушка C9A26982
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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