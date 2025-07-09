Модульные контакторы (МК) City9 Set

Модульные контакторы City9 Set обеспечивают дистанционное управление различными нагрузками: освещением, отоплением, вентиляцией, жалюзи, водоснабжением и применяются в однофазных и трехфазных цепях переменного тока. Так же модульные контакторы служат для включения/выключения неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя.

Ассортимент модульных контакторов City9 Set включает в себя:

Номинальные токи: от 16 до 63A

Контакты: 2НО, 4НО

Напряжение цепи управления: 230В

Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В

Модульные контакторы City9 Set имеют возможность ручного управления с помощью трехпозиционной рукоятки на передней панели, а также индикацию состояния контактов. Если индикатор горит красным, то это означает, что катушка находится под напряжением и контакты замкнуты.

Клеммы контакторов имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. 

Модульные контакторы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.

Возможность ручного управления

Компактный размер от 1 модуля шириной

Индикация состояния контактов

Соответствие RoHS 2.0

Современный дизайн

Безопасные клеммы

Теплоотводящие каналы

Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку

Монолитная лицевая панель

Модульные контакторы City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.

Каталог City9 Set
Инструкция City9 Set CT C9CXXXXX
Листовка City9 Set
