Модульные контакторы (МК) City9 Set

Модульные контакторы City9 Set имеют возможность ручного управления с помощью трехпозиционной рукоятки на передней панели, а также индикацию состояния контактов. Если индикатор горит красным, то это означает, что катушка находится под напряжением и контакты замкнуты.

Клеммы контакторов имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.

Модульные контакторы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.