Модульные контакторы (МК) City9 Set

Модульные контакторы City9 Set обеспечивают дистанционное управление различными нагрузками: освещением, отоплением, вентиляцией, жалюзи, водоснабжением и применяются в однофазных и трехфазных цепях переменного тока. Так же модульные контакторы служат для включения/выключения неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя.
Модульные контакторы (МК) City9 SetПромо-сайт продукта
Описание
Ассортимент модульных контакторов City9 Set включает в себя:
Номинальные токи: от 16 до 63A
Контакты: 2НО, 4НО
Напряжение цепи управления: 230В
Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В
Модульные контакторы City9 Set имеют возможность ручного управления с помощью трехпозиционной рукоятки на передней панели, а также индикацию состояния контактов. Если индикатор горит красным, то это означает, что катушка находится под напряжением и контакты замкнуты.
Клеммы контакторов имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.
Модульные контакторы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.
Преимущества
Возможность ручного управления
Компактный размер от 1 модуля шириной
Индикация состояния контактов
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Безопасные клеммы
Теплоотводящие каналы
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Применение
Модульные контакторы City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.