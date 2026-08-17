«Систэм Электрик» проверила скорость работы электриков на фестивале к 70-летию Дня строителя

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в фестивале «Строители будущего 2026». Мероприятие было посвящено профессиональному празднику Дню строителя, который в этом году отметил 70-летний юбилей.

На своем стенде «Систэм Электрик» показала новые и флагманские серии оборудования, которое уже применяется на десятках реальных проектов, – электроустановочные изделия производства завода «Потенциал» (Республика Марий Эл, входит в «Систэм Электрик»), одного из крупнейших предприятий по производству розеток и выключателей в России и СНГ, а также комплексное предложение по модульному оборудованию для разных сегментов – Dekraft, City9 Set и Systeme9.

Кроме того, «Систэм Электрик» провела конкурс среди электриков, посетивших мероприятие, – мастера на скорость устанавливали квадратный подрозетник для новой безрамочной серии электроустановочных изделий Systeme Infinity. Самый быстрый результат показал электрик из Екатеринбурга: 106 секунд от подготовки отверстия до установки розетки.

Специально для этого соревнования эксперты «Систэм Электрик» собрали программируемый таймер, который управляет световой индикацией. Короткое нажатие запускает световой сценарий, длительное – сбрасывает счетчик и возвращает систему в исходное состояние.

Для создания интерактивного стенда были применены кнопка из серии Systeme Infinity, программируемый логический контроллер SystemePLC S172, модули расширения SystemePLC, компьютерные розетки и стеклянная рамка AtlasDesign, промежуточные реле SystemeSig, кабель-канал MultiSet, подрозетники и распределительные коробки MultiBox, дифавтомат Systeme9, щиток City9 Box, импульсный блок питания, концевой выключатель и светильники бренда Dekraft.