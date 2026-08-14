Благотворительный забег «Систэм Электрик» «Бегу на помощь» впервые прошел в пяти городах России

Участники волонтерского движения Green Team российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчика и производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, провели серию благотворительных акций «Бегу на помощь» в поддержку подопечных фонда «Вера». На мероприятиях, которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Козьмодемьянске, Екатеринбурге и впервые в Новосибирске, собрали 185 тысяч рублей.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» был основан в 2006 году. Его программы направлены на просветительскую деятельность, а также медицинскую, психологическую и социальную помощь подопечным фонда. Все средства, собранные на акциях «Бегу на помощь», пойдут на развитие паллиативной помощи в регионах.

В этот раз в мероприятиях приняли участие более 260 человек, среди которых сотрудники «Систэм Электрик», их дети, партнеры из IXcellerate, ЭТМ, Эlevel, Rineco Group, «Этрэс», «Электро-Профи», а также представители городской администрации и болельщики – близкие и друзья спортсменов, местные жители. Дистанции составили 500, 800 метров, 1, 3 и 10 километров.

Развитие волонтерского движения – один из элементов социальной ответственности «Систэм Электрик». Движение Green Team было основано более 6 лет назад по инициативе сотрудников. Его лидеры регулярно проводят акции для сотрудников и партнеров группы компаний.

С 2022 года участники движения из 20 регионов присутствия высадили более 550 кустарников и деревьев на подшефных территориях, сдали более 180 литров крови на самостоятельно организованных Днях Донора, рассортировали и сдали на переработку более 5 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» провели более 10 тысяч учебных часов по социальным и экологическим вопросам.