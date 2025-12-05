Многоуровневый контроль качества «Потенциала»

Высокое качество на всём производственном цикле

Завод «Потенциал» объединяет современное оборудование, цифровые решения и многоступенчатый контроль качества в единую систему производства. Производственные процессы интегрированы с комплексной системой контроля: материалы проходят проверку до запуска в цеха, а изделия тестируются на ключевых этапах и дополнительно подвергаются выборочным лабораторным испытаниям.

Такой подход обеспечивает предсказуемое качество и надёжность нашей продукции.