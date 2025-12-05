Многоуровневый контроль качества «Потенциала»

Высокое качество на всём производственном цикле

Завод «Потенциал» объединяет современное оборудование, цифровые решения и многоступенчатый контроль качества в единую систему производства. Производственные процессы интегрированы с комплексной системой контроля: материалы проходят проверку до запуска в цеха, а изделия тестируются на ключевых этапах и дополнительно подвергаются выборочным лабораторным испытаниям.

Такой подход обеспечивает предсказуемое качество и надёжность нашей продукции.

Основные принципы контроля качества:

Проверка всех материалов и компонентов до запуска производства

Современные линии штамповки, литья и гальваники

Комбинация автоматического и ручного контроля сборки

Использование машинного зрения

Лабораторные испытания, превышающие ГОСТ

Полная прослеживаемость партий

Использование системы автоматизированного контроля Jidoka

Ключевые зоны контроля качества на производстве:

Надёжность, подтверждённая на каждом этапе

Многоуровневая система контроля качества «Потенциала» объединяет современные технологии, точные измерения и лабораторные тесты.

Благодаря этому каждая розетка и каждый выключатель обладают стабильными характеристиками, выдерживают эксплуатационные нагрузки и соответствуют высоким стандартам безопасности.

Это делает продукцию «Потенциал» предсказуемой, долговечной и надёжной в проектах любого масштаба.

