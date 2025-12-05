Многоуровневый контроль качества «Потенциала»
Высокое качество на всём производственном цикле
Завод «Потенциал» объединяет современное оборудование, цифровые решения и многоступенчатый контроль качества в единую систему производства. Производственные процессы интегрированы с комплексной системой контроля: материалы проходят проверку до запуска в цеха, а изделия тестируются на ключевых этапах и дополнительно подвергаются выборочным лабораторным испытаниям.
Такой подход обеспечивает предсказуемое качество и надёжность нашей продукции.
Основные принципы контроля качества:
Проверка всех материалов и компонентов до запуска производства
Современные линии штамповки, литья и гальваники
Комбинация автоматического и ручного контроля сборки
Использование машинного зрения
Лабораторные испытания, превышающие ГОСТ
Полная прослеживаемость партий
Использование системы автоматизированного контроля Jidoka
Ключевые зоны контроля качества на производстве:
- нажмите на значок, чтобы получить больше информации.
Надёжность, подтверждённая на каждом этапе
Многоуровневая система контроля качества «Потенциала» объединяет современные технологии, точные измерения и лабораторные тесты.
Благодаря этому каждая розетка и каждый выключатель обладают стабильными характеристиками, выдерживают эксплуатационные нагрузки и соответствуют высоким стандартам безопасности.
Это делает продукцию «Потенциал» предсказуемой, долговечной и надёжной в проектах любого масштаба.