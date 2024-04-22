MultiTrack

Система трековых розеток

Трековые шины MultiTrack предназначены для использования совместно с трековыми розетками MultiTrack с целью обеспечения удобства подключения бытовых электроприборов к электросети.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Система трековых розеток предназначена для подключения различных устройств к электрической сети. Преимущество системы – это простое и быстрое добавление розеток без привлечения специалиста.

Система состоит из токопроводящей шины, силовых и USB розеток специальной конструкции. Шины поставляются в двух исполнениях: для открытого и скрытого монтажа, и в четырёх цветах: антрацит, графит, белый и песочный.  Для подключения к электросети шина оборудована специальной винтовой колодкой. Шина имеет 7 вариантов длины: от 40 см до 2 метров. На каждые 10 см шины можно установить одну розетку, так, на шину длиной 100 см можно установить до 10 розеток. Максимальная мощность подключаемых потребителей не должна превышать 8 кВт. Шины продаются без розеток. Розетки приобретаются отдельно.

Система идеальна для установки на кухне, в спальне, у рабочего стола, также решение может быть актуально для офисов, отелей и т.д.

Преимущества

Быстрое безопасное добавление розеток
Легкое перемещение розеток по шине
Красивый современный дизайн
Высокая суммарная мощность подключаемых приборов – до 8 кВт
Широкий выбор треков по длине: от 40 см до 2 метров

Применение

В быту
Офисы
Гостиницы
Розетка USB (A+C) 18Вт Антрацит
Розетка USB (A+C) 18Вт Антрацит
Розетка USB (A+C) 18Вт Графит
Розетка USB (A+C) 18Вт Графит
Розетка USB (A+C) 18Вт Белый
Розетка USB (A+C) 18Вт Белый
Розетка USB (A+C) 18Вт Песочный
Розетка USB (A+C) 18Вт Песочный
Розетка универсальная 13А/250В Антрацит
Розетка универсальная 13А/250В Антрацит
Розетка универсальная 13А/250В Графит
Розетка универсальная 13А/250В Графит
Розетка универсальная 13А/250В Белый
Розетка универсальная 13А/250В Белый
Розетка универсальная 13А/250В Песочный
Розетка универсальная 13А/250В Песочный
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Антрацит
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Антрацит
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Графит
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Графит
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Белый
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Белый
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Песочный
Евророзетка (Шуко) 16А/250В Песочный
Шина с розетками Антрацит
Шина с розетками Антрацит
Шина с розетками Графит
Шина с розетками Графит
Шина с розетками Белый
Шина с розетками Белый
Шина с розетками Песочный
Шина с розетками Песочный

Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Каталог для дизайнеров
Каталог электроустановочных изделий включает в себя описания всех актуальных серий с преимуществами, таблицы с референсами и техническое описание оборудования
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox
Фильтры
Поиск
Корзина