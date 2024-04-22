MultiTrack

Система трековых розеток предназначена для подключения различных устройств к электрической сети. Преимущество системы – это простое и быстрое добавление розеток без привлечения специалиста.

Система состоит из токопроводящей шины, силовых и USB розеток специальной конструкции. Шины поставляются в двух исполнениях: для открытого и скрытого монтажа, и в четырёх цветах: антрацит, графит, белый и песочный. Для подключения к электросети шина оборудована специальной винтовой колодкой. Шина имеет 7 вариантов длины: от 40 см до 2 метров. На каждые 10 см шины можно установить одну розетку, так, на шину длиной 100 см можно установить до 10 розеток. Максимальная мощность подключаемых потребителей не должна превышать 8 кВт. Шины продаются без розеток. Розетки приобретаются отдельно.

Система идеальна для установки на кухне, в спальне, у рабочего стола, также решение может быть актуально для офисов, отелей и т.д.