Аксессуары для электромонтажных работ

Широкий выбор аксессуаров по доступной цене для решения различных задач

Звонковая кнопка, сжимы (орехи), потолочные розетки с крюком, коробка для электроплит.

Электронный каталог

Описание

  • Компактная надежная звонковая кнопка
  • Потолочные розетки с крюком для подвески светильников
  • Сжимы (орехи) для организации отводов от магистрального провода
  • Коробка для подключения электроплит

Преимущества

Сделано в России

Простая надёжная конструкция

Удобный и быстрый монтаж

Доступная цена

Вся продукция сертифицирована

Применение

Жилой сектор
Офисы
Гостиницы
Промышленные здания
Розетка потолочная
Коробка с клеммником IP44
Коробка с клеммником IP44 (без крышки)
Кнопка звонковая
Сжим ответвительный
Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Коробка клеммная
Руководство по эксплуатации клеммных коробок
Сжимы ответвительные
Руководство по эксплуатации ответвительных сжимов
