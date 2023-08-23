Аксессуары для электромонтажных работ
Широкий выбор аксессуаров по доступной цене для решения различных задач
Звонковая кнопка, сжимы (орехи), потолочные розетки с крюком, коробка для электроплит.
Описание
- Компактная надежная звонковая кнопка
- Потолочные розетки с крюком для подвески светильников
- Сжимы (орехи) для организации отводов от магистрального провода
- Коробка для подключения электроплит
Преимущества
Сделано в России
Простая надёжная конструкция
Удобный и быстрый монтаж
Доступная цена
Вся продукция сертифицирована
Применение
Жилой сектор
Офисы
Гостиницы
Промышленные здания
Галерея
Розетка потолочная
Коробка с клеммником IP44
Коробка с клеммником IP44 (без крышки)
Кнопка звонковая
Сжим ответвительный