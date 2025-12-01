Хит
Экономьте с умом
Конструктив и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду. Серия «Хит» — одна из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями за оптимальное соотношение «цена-качество».
Описание
Лаконичные классические формы сделают стильным любой интерьер. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых бликов и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.
Просто красиво… и очень доступно.
Основные характеристики серии:
Моноблочные изделия для скрытого и открытого монтажа, выполненные в белом цвете. Ассортимент состоит из 13 функций.
Преимущества
Выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными
- прочность поверхности и стабильность формы
- минимальный расход пластика и высокая экономичность
- современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности
Применение
Минималистичный и лаконичный дизайн, 13 основных функций, исполненных в белом цвете позволяют серии «Хит» стать хорошим решением для большей части бытовой сферы и повседневной деятельности.