Лаконичные классические формы сделают стильным любой интерьер. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых бликов и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.

Просто красиво… и очень доступно.

Основные характеристики серии:

Моноблочные изделия для скрытого и открытого монтажа, выполненные в белом цвете. Ассортимент состоит из 13 функций.