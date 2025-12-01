Хит

Экономьте с умом

Конструктив и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду. Серия «Хит» — одна из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями за оптимальное соотношение «цена-качество».

Описание

Лаконичные классические формы сделают стильным любой интерьер. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых бликов и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.

Просто красиво… и очень доступно.

Основные характеристики серии:
Моноблочные изделия для скрытого и открытого монтажа, выполненные в белом цвете. Ассортимент состоит из 13 функций.

Преимущества

Конструкция механизмов

Выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными

Корпус выполнен из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить противоречивые требования:
  • прочность поверхности и стабильность формы
  • минимальный расход пластика и высокая экономичность
  • современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности
Конструкция механизмов выверена и точна

Применение

Минималистичный и лаконичный дизайн, 13 основных функций, исполненных в белом цвете позволяют серии «Хит» стать хорошим решением для большей части бытовой сферы и повседневной деятельности.

Квартиры
Частные дома и дачи
Объекты инфраструктуры
Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Выключатели открытого типа серии Хит
Руководство по эксплуатации выключателей открытого типа серии Хит
Выключатели скрытого типа серии Хит
Руководство по эксплуатации выключателей скрытого типа серии Хит
Розетки открытой установки серии Хит
Руководство по эксплуатации розеток открытой установки серии Хит
Розетки скрытой установки серии Хит
Руководство по эксплуатации розеток скрытой установки серии Хит
Розетки телевизионные серии Хит
Руководство по эксплуатации телевизионных розеток серии Хит
Розетки телефонные серии Хит
Руководство по эксплуатации телефонных розеток серии Хит
