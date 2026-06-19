Двухкомпонентные установочные коробки с мембранными вводами для полых стен MultiBox

Предназначены для монтажа электроустановочных изделий в полые стены, также могут быть использованы для монтажа в сплошные стены

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы

Описание

Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья и имеют эластичные мембранные вводы для ввода кабеля и гофротруб как сбоку, так и с тыльной стороны коробки.

Мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабелей и труб и надежно их обхватывают, препятствуя проникновению пыли и влаги внутрь коробки.

Глубина коробок 50 и 65 мм позволяет устанавливать объемные механизмы и оставляет достаточно места для размещения проводов.

Трехзаходные винты ускоряют крепление коробки в полую стену в 3 раза, а обжимка винтов на концах исключает потерю металлических лапок при транспортировке и монтаже.

Преимущества

Подходят для полых и сплошных стен

Улучшают звукоизоляцию в помещениях

Две глубины – 50 и 65 мм

Экономят средства, снижая теплопотери

Имеют металлические лапки

Имеют высокую огнестойкость – 850 ℃  

Обжимка винтов на концах исключает потерю лапок

Мембраны препятствуют проникновению пыли и влаги внутрь коробки

Соединители для объединения коробок в группы в комплекте

Подходят для каркасных домов

Применение

Жилой сектор
Офисы
Гостиницы
Спортивные объекты
Промышленные здания
Объекты инфраструктуры
Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями
Коробка 1 пост, глубина 50 мм
Коробка 1 пост, глубина 50 мм
Коробка 1 пост, глубина 65 мм
Коробка 1 пост, глубина 65 мм
Коробка 2 поста, глубина 50 мм
Коробка 2 поста, глубина 50 мм

Документы

Каталог электроустановочных изделий
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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