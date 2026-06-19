Двухкомпонентные установочные коробки с мембранными вводами для полых стен MultiBox
Предназначены для монтажа электроустановочных изделий в полые стены, также могут быть использованы для монтажа в сплошные стены
Описание
Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья и имеют эластичные мембранные вводы для ввода кабеля и гофротруб как сбоку, так и с тыльной стороны коробки.
Мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабелей и труб и надежно их обхватывают, препятствуя проникновению пыли и влаги внутрь коробки.
Глубина коробок 50 и 65 мм позволяет устанавливать объемные механизмы и оставляет достаточно места для размещения проводов.
Трехзаходные винты ускоряют крепление коробки в полую стену в 3 раза, а обжимка винтов на концах исключает потерю металлических лапок при транспортировке и монтаже.
Преимущества
Подходят для полых и сплошных стен
Улучшают звукоизоляцию в помещениях
Две глубины – 50 и 65 мм
Экономят средства, снижая теплопотери
Имеют металлические лапки
Имеют высокую огнестойкость – 850 ℃
Обжимка винтов на концах исключает потерю лапок
Мембраны препятствуют проникновению пыли и влаги внутрь коробки
Соединители для объединения коробок в группы в комплекте
Подходят для каркасных домов