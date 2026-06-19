Двухкомпонентные установочные коробки с мембранными вводами для полых стен MultiBox

Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья и имеют эластичные мембранные вводы для ввода кабеля и гофротруб как сбоку, так и с тыльной стороны коробки.

Мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабелей и труб и надежно их обхватывают, препятствуя проникновению пыли и влаги внутрь коробки.

Глубина коробок 50 и 65 мм позволяет устанавливать объемные механизмы и оставляет достаточно места для размещения проводов.

Трехзаходные винты ускоряют крепление коробки в полую стену в 3 раза, а обжимка винтов на концах исключает потерю металлических лапок при транспортировке и монтаже.