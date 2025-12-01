Glossa

Комплимент вашему интерьеру

  • Элегантный французский дизайн
  • Широкая палитра цветов: 11 разных оттенков
  • Телескопический механизм как решение для неровных стен

Электроустановочные изделия Glossa

НовинкиОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Новинки

Механизмы с быстрозажимными клеммами

Технология быстрозажимных клемм облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.

Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима.

Экономия времени при монтаже составляет до 25%.

Просто
  • Эргономичный ввод провода
  • Конические отверстия для ввода проводов
  • Более компактный механизм, больше пространства для прокладки кабеля
  • Никелированный заземляющий контакт
  • Минимум инструментов для монтажа
Безопасно
  • Не требует протяжки в процессе эксплуатации
  • Контроль напряжения с лицевой стороны (в выключателях)
  • Высокая механическая прочность зажима обеспечивает надёжный контакт
Быстро
  • На 25% быстрее монтаж
  • Экономия до 6 часов при монтаже 200 постов

Описание

Новые цвета для современных интерьеров

Изделия серии Glossa обладают высоким качеством, элегантным французским дизайном, удобны и практичны в использовании за счет немецкого механизма, взятого за основу.

Большой выбор функций создает широкие возможности для применения серии. 

USB-розетки удобны для подключения мобильных устройств, поддерживающих современные протоколы быстрой зарядки QC и PD. 

Классические выключатели, переключатели и розетки с заземлением и шторками для управления освещением и подключением электроприборов.

Диммеры позволяют плавно регулировать уровень освещения в помещении, создавая обстановку под настроение.

Термостаты помогают управлять температурой теплого пола, поддерживая комфортную температуру в помещении.

Розетки со степенью защиты IP44 можно устанавливать во влажных и пыльных помещениях, например, в ванной комнате и на кухне. 

Палитра изделий состоит из 11 разных оттенков. Такой набор позволит реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность.

Характеристики серии:

  • Цвета: белый, бежевый, алюминий, титан, дуб, перламутр, антрацит, молочный, платина, графит, и сосна.
  • Горизонтальные рамки от 1 до 5 постов и вертикальные рамки от 1 до 4 постов.
  • 2 способа установки изделий (скрытый и открытый — с помощью подъёмных коробок) расширяют возможности для бизнеса. Механизм + рамка = 2 индивидуальных референса. Механизм с рамкой в сборе = один индивидуальный референс.
  • Все изделия Glossa сертифицированы согласно российским стандартам ГОСТ.

Преимущества

Легко!
  • Удобное подключение проводов: эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей — в два ряда: сверху и снизу.
  • Универсальные винты: все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
  • Надежные монтажные лапки: плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
  • Простота установки многопостовых комбинаций: наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.
Быстро и надежно!
  • Телескопический механизм: решение для неровных стен: -1 мм для полых стен для всех изделий; +2 мм для кирпичных стен для выключателей.
  • Жесткий и прочный суппорт: в конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.
Качественные материалы
  • Прочный металлический суппорт: обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
  • Пластиковый механизм: выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов — полиамида и поликарбоната.
  • Надежность контактной группы розеток: выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
  • Качественный европейский пластик с глянцевой поверхностью: материал PС+ASA, стойкий к УФ-излучению и появлению царапин.
Безопасность
  • Монтажные лапки: острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
  • Пластиковое основание: токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основаниях выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.
  • Контактная группа выключателей: выполнена из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивает пожаробезопасность и надежный контакт.
  • Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках.

Применение

Квартиры
Частные дома
Объекты инфраструктуры
Рестораны и кафе
Выключатели
Выключатели
Розетки
Розетки
Розетки IP44
Розетки IP44
RJ11, RJ45
RJ11, RJ45
Розетки USB
Розетки USB
Термостаты
Термостаты
Диммеры
Диммеры
TV, SAT
TV, SAT

Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Блоки комбинированные серии Glossa
Руководство по эксплуатации комбинированных блоков серии Glossa
Выключатели и переключатели серии Glossa
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей серии Glossa
Коробка серии Glossa
Руководство по эксплуатации коробок серии Glossa
Рамки серии Glossa
Руководство по эксплуатации рамок серии Glossa
Розетки серии Glossa
Руководство по эксплуатации розеток серии Glossa
Розетка RJ45+TV серии Glossa
Руководство по эксплуатации телевизионной и коммуникационной розетки серии Glossa
Розетка USB 65W cерии Glossa
Руководство по эксплуатации USB 65W розетки серии Glossa
Розетка USB cерии Glossa
Руководство по эксплуатации USB розетки серии Glossa
Розетка USB(А+С) 45W cерии Glossa
Руководство по эксплуатации USB(А+С) 45W розетки серии Glossa
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Руководство по эксплуатации компьютерных и телефонных розеток серии Glossa
Розетки телевизионные серии Glossa
Руководство по эксплуатации телевизионной розетки серии Glossa
Светорегулятор 400W cерии Glossa
Руководство по эксплуатации светорегуляторов серии Glossa
Термостаты серии Glossa
Руководство по эксплуатации термостата теплого пола серии Glossa
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox
Фильтры
Поиск
Корзина