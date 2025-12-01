Розетки со степенью защиты IP44 можно устанавливать во влажных и пыльных помещениях, например, в ванной комнате и на кухне.

Палитра изделий состоит из 11 разных оттенков. Такой набор позволит реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность.