- Эргономичный ввод провода
- Конические отверстия для ввода проводов
- Более компактный механизм, больше пространства для прокладки кабеля
- Никелированный заземляющий контакт
- Минимум инструментов для монтажа
Glossa
Комплимент вашему интерьеру
- Элегантный французский дизайн
- Широкая палитра цветов: 11 разных оттенков
- Телескопический механизм как решение для неровных стен
Электроустановочные изделия Glossa
Новинки
Технология быстрозажимных клемм облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.
Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима.
Экономия времени при монтаже составляет до 25%.
Описание
Изделия серии Glossa обладают высоким качеством, элегантным французским дизайном, удобны и практичны в использовании за счет немецкого механизма, взятого за основу.
Большой выбор функций создает широкие возможности для применения серии.
USB-розетки удобны для подключения мобильных устройств, поддерживающих современные протоколы быстрой зарядки QC и PD.
Классические выключатели, переключатели и розетки с заземлением и шторками для управления освещением и подключением электроприборов.
Диммеры позволяют плавно регулировать уровень освещения в помещении, создавая обстановку под настроение.
Термостаты помогают управлять температурой теплого пола, поддерживая комфортную температуру в помещении.
Розетки со степенью защиты IP44 можно устанавливать во влажных и пыльных помещениях, например, в ванной комнате и на кухне.
Палитра изделий состоит из 11 разных оттенков. Такой набор позволит реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность.
Характеристики серии:
- Цвета: белый, бежевый, алюминий, титан, дуб, перламутр, антрацит, молочный, платина, графит, и сосна.
- Горизонтальные рамки от 1 до 5 постов и вертикальные рамки от 1 до 4 постов.
- 2 способа установки изделий (скрытый и открытый — с помощью подъёмных коробок) расширяют возможности для бизнеса. Механизм + рамка = 2 индивидуальных референса. Механизм с рамкой в сборе = один индивидуальный референс.
- Все изделия Glossa сертифицированы согласно российским стандартам ГОСТ.
Преимущества
- Удобное подключение проводов: эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей — в два ряда: сверху и снизу.
- Универсальные винты: все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
- Надежные монтажные лапки: плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
- Простота установки многопостовых комбинаций: наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.
- Телескопический механизм: решение для неровных стен: -1 мм для полых стен для всех изделий; +2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- Жесткий и прочный суппорт: в конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.
- Прочный металлический суппорт: обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
- Пластиковый механизм: выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов — полиамида и поликарбоната.
- Надежность контактной группы розеток: выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
- Качественный европейский пластик с глянцевой поверхностью: материал PС+ASA, стойкий к УФ-излучению и появлению царапин.
- Монтажные лапки: острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
- Пластиковое основание: токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основаниях выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.
- Контактная группа выключателей: выполнена из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивает пожаробезопасность и надежный контакт.
- Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках.