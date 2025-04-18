Розеточные лючки MultiDesk

Ассортимент лючков включает лючки однопостовые и многопостовые.

Однопоствые лючки поставляются с предустановленной силовой розеткой 16A/250В или пустыми, под установку модульных ЭУИ, например, W45.

Имеют 5 вариантов цветовой отделки:

никель

серебро

медь

античная латунь

матовый чёрный

Обеспечивают при закрытой крышке степень пылевлагозащиты IP44. Механическая прочность - IK09. Однопостовые лючки можно устанавливать также в стену и стол.

Многопостовые лючки позволяют установить несколько розеток. Доступны варианты на 4, 6, 8 и 12 постов. Имеют крышку, с возможностью изменения стороны открывания, и усиленную металлической пластиной. В крышке имеется углубление 8 мм под напольное покрытие. При закрытой крышке многопостовые лючки обеспечивают защиту IP40. Механическая прочность – IK10.

Все виды лючков поставляются вместе с монтажной коробкой.