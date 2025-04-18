MultiDesk
Розеточные лючки

Розеточные лючки используются для размещения в них силовых и слаботочных розеток в помещениях, где коммуникации проложены в бетонном полу или под фальшполом. Отдельные модели лючков можно встраивать в стену и стол. Лючки часто применяются в офисах открытой планировки.

Розеточные лючки MultiDesk

Электронный каталог

Описание

Ассортимент лючков включает лючки однопостовые и многопостовые.

Однопоствые лючки поставляются с предустановленной силовой розеткой 16A/250В или пустыми, под установку модульных ЭУИ, например, W45.

Имеют 5 вариантов цветовой отделки:

  • никель
  • серебро
  • медь
  • античная латунь
  • матовый чёрный

Обеспечивают при закрытой крышке степень пылевлагозащиты IP44. Механическая прочность - IK09. Однопостовые лючки можно устанавливать также в стену и стол.

Многопостовые лючки позволяют установить несколько розеток. Доступны варианты на 4, 6, 8 и 12 постов. Имеют крышку, с возможностью изменения стороны открывания, и усиленную металлической пластиной. В крышке имеется углубление 8 мм под напольное покрытие. При закрытой крышке многопостовые лючки обеспечивают защиту IP40. Механическая прочность – IK10

Все виды лючков поставляются вместе с монтажной коробкой.

Преимущества

Широкий модельный ряд: вместимость от 1-го до 12 постов

 Совместимость с модульными ЭУИ стандарта 45 мм

5 вариантов цветовой отделки (для однопостовых лючков)

2 варианта установки: в фальшпол и в бетоннный пол

Высокая механическая прочность: от IK09 до IK10

Монтажные коробки в комплекте

Применение

В быту
Промышленные здания
Объекты инфраструктуры
Гражданское строительство
Жилищное строительство
Лючок 1пост, никель
Лючок 1пост, серебро
Лючок 1пост, медь
Лючок 1пост, латунь
Лючок 1пост, черный
Лючок 1пост с розеткой
Лючок 1пост с розеткой
Лючок многопостовой для фальшпола
Лючок многопостовой для бетона
Лючок многопостовой с закрытой крышкой
