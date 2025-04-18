Розеточные лючки используются для размещения в них силовых и слаботочных розеток в помещениях, где коммуникации проложены в бетонном полу или под фальшполом. Отдельные модели лючков можно встраивать в стену и стол. Лючки часто применяются в офисах открытой планировки.
Розеточные лючки MultiDesk
Описание
Ассортимент лючков включает лючки однопостовые и многопостовые.
Однопоствые лючки поставляются с предустановленной силовой розеткой 16A/250В или пустыми, под установку модульных ЭУИ, например, W45.
Имеют 5 вариантов цветовой отделки:
- никель
- серебро
- медь
- античная латунь
- матовый чёрный
Обеспечивают при закрытой крышке степень пылевлагозащиты IP44. Механическая прочность - IK09. Однопостовые лючки можно устанавливать также в стену и стол.
Многопостовые лючки позволяют установить несколько розеток. Доступны варианты на 4, 6, 8 и 12 постов. Имеют крышку, с возможностью изменения стороны открывания, и усиленную металлической пластиной. В крышке имеется углубление 8 мм под напольное покрытие. При закрытой крышке многопостовые лючки обеспечивают защиту IP40. Механическая прочность – IK10.
Все виды лючков поставляются вместе с монтажной коробкой.
Преимущества
Широкий модельный ряд: вместимость от 1-го до 12 постов
Совместимость с модульными ЭУИ стандарта 45 мм
5 вариантов цветовой отделки (для однопостовых лючков)
2 варианта установки: в фальшпол и в бетоннный пол
Высокая механическая прочность: от IK09 до IK10
Монтажные коробки в комплекте