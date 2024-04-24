Распределительные коробки прямого монтажа с мембранным вводами IP66 MultiBox
Распределительные коробки открытой установки предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Описание
Идеально подходят для защиты соединений электрических проводов и кабелей от пыли и влаги. Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что обеспечивает степень защиты IP66.
Подходят как для классического монтажа, при помощи дюбелей и шурупов, так и для прямого монтажа, при помощи гвоздезабивного пистолета с диаметром ствола 11 мм.
Эластичный материал не позволяет корпусу растрескиваться при пристреливании. Гибкие мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабеля и надежно его обхватывают.
Маркировка, нанесенная на коробку рядом с мембранами, говорит о максимальном диаметре кабеля или трубы, который можно завести внутрь коробки. Внутри также имеются специальные выступы для крепления кабеля.
Преимущества
Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что позволяет интегрировать эластичные вводы в корпус коробки. Вводы являются единым целым с корпусом и надежно обхватывают кабель/трубу, обеспечивая заявленную степень защиты.
Высокая степень зашиты достигается за счет мембранных вводов и замка специальной формы между корпусом и крышкой. Коробки выдерживают сильные струи воды и имеют полную пыленепроницаемость.
Конструкция коробки предусматривает крепление при помощи гвоздезабивного пистолета. Для этого имеются две точки крепления с колодцами под ствол Ø11 мм. Также коробки можно крепить традиционным способом, используя шурупы и дюбели.
Исполнения в двух цветах предоставляют заказчику возможность выбора, если в проекте предъявляются повышенные требования к дизайну.