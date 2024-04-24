Распределительные коробки прямого монтажа с мембранным вводами IP66 MultiBox

Идеально подходят для защиты соединений электрических проводов и кабелей от пыли и влаги. Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что обеспечивает степень защиты IP66.

Подходят как для классического монтажа, при помощи дюбелей и шурупов, так и для прямого монтажа, при помощи гвоздезабивного пистолета с диаметром ствола 11 мм.

Эластичный материал не позволяет корпусу растрескиваться при пристреливании. Гибкие мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабеля и надежно его обхватывают.

Маркировка, нанесенная на коробку рядом с мембранами, говорит о максимальном диаметре кабеля или трубы, который можно завести внутрь коробки. Внутри также имеются специальные выступы для крепления кабеля.