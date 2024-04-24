Распределительные коробки прямого монтажа с мембранным вводами IP66 MultiBox

Распределительные коробки открытой установки предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Описание

Идеально подходят для защиты соединений электрических проводов и кабелей от пыли и влаги. Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что обеспечивает степень защиты IP66.

Подходят как для классического монтажа, при помощи дюбелей и шурупов, так и для прямого монтажа, при помощи гвоздезабивного пистолета с диаметром ствола 11 мм.

Эластичный материал не позволяет корпусу растрескиваться при пристреливании. Гибкие мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабеля и надежно его обхватывают.

Маркировка, нанесенная на коробку рядом с мембранами, говорит о максимальном диаметре кабеля или трубы, который можно завести внутрь коробки. Внутри также имеются специальные выступы для крепления кабеля.

Преимущества

Мембранные вводы

Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что позволяет интегрировать эластичные вводы в корпус коробки. Вводы являются единым целым с корпусом и надежно обхватывают кабель/трубу, обеспечивая заявленную степень защиты.

Высокая степень пылевлагозащиты IP66

Высокая степень зашиты достигается за счет мембранных вводов и замка специальной формы между корпусом и крышкой. Коробки выдерживают сильные струи воды и имеют полную пыленепроницаемость.

Прямой монтаж гвоздезабивным пистолетом

Конструкция коробки предусматривает крепление при помощи гвоздезабивного пистолета. Для этого имеются две точки крепления с колодцами под ствол Ø11 мм. Также коробки можно крепить традиционным способом, используя шурупы и дюбели.

Два цвета: серый и чёрный

Исполнения в двух цветах предоставляют заказчику возможность выбора, если в проекте предъявляются повышенные требования к дизайну. 

Применение

Жилой сектор
Офисы
Гостиницы
Спортивные объекты
Промышленные здания
Объекты инфраструктуры
Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями
Документы

