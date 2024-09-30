Виды розеток и как их выбрать

Артем Анохин,

специалист по продвижению продуктового предложения

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Розетки, как и выключатели — необходимая вещь в быту. Они отличаются по виду, техническим характеристикам и назначению. Некоторые модели для более комфортной эксплуатации оснащены дополнительными функциями.

Рассмотрим, какие бывают розетки, и, как их правильно выбрать.

Конструкция розеток

Устройство состоит из двух частей — внутреннего механизма с контактами и декоративной пластиковой панели-облицовки. К контактам подключается кабель, идущий от электрического щитка. Вилка, вставляемая в розетку, подсоединяется к токоведущим элементам, которые охватывают ее штыри — в результате прибор получает напряжение и начинает работать.

У облицовки две функции: декоративная и защитная. Она придает устройству привлекательный вид, скрывает его механизм, предупреждает попадание загрязнений и инородных предметов внутрь. Кроме того, она препятствует контакту человека с элементами, находящимися под напряжением.

Разбираем типы и особенности розеток

Розетки отличаются сразу по нескольким характеристикам — по разъему, способу монтажа, номинальному току, наличию дополнительных функций и прочим параметрам.

По разъему

В первую очередь розетки классифицируются по разъемам. Например, старые советские устройства имеют два круглых контакта, а современные дополнены двумя контактами заземления сверху и снизу. В приборах, используемых за рубежом, контакты нередко имеют форму прямоугольника. Некоторые российские модели тоже оснащены прямоугольными разъемами, но они встречаются достаточно редко и используются для подключения зарубежной техники без адаптера.

Отдельные линейки устройств имеют нестандартные для обычной техники гнезда. К таковым относят компьютерные, телефонные и антенные розетки. Они имеют специальные разъемы для подключения кабелей FM, RG45, RG11, HDMI, TV-SAT и TV.

По способу монтажа

Розетки могут быть встраиваемыми (скрытого монтажа) и накладными (открытого монтажа). Первые устанавливаются в подрозетник и используются для подключения к скрытой проводке. Вторые могут быть размещены на любом участке стены за счет подключения к кабелю, проложенному открытым способом. В квартирах чаще всего используются встраиваемые модели устройств, а в частных деревянных домах — накладные.

Если у вас нет розетки скрытого монтажа, вместо нее можно установить моделью открытой установки, дополнив конструкцию установочной коробкой — специальным приспособлением, выступающим заменой подрозетнику. Провести обратную замену не получится — накладные приборы не поместятся в стандартный подрозетник, выполненный в виде отверстия в стене. В этом случае розетку открытого монтажа можно будет разместить рядом с уже имеющимся подрозетником.

По количеству гнезд

Стандартное устройство имеет одно гнездо для подключения одного прибора или удлинителя. На рынке электротехнической продукции представлены розетки, имеющие до 4 и более гнезд. Встраиваемые модели такого типа сложнее установить за счет объемного подрозетника. Некоторые двойные устройства предусматривают установку в один подрозетник — это очень практично и не требует создания дополнительных отверстий в стене.

По функциональности

Варианты моделей с дополнительными опциями:

Со встроенным устройством защитного отключения (УЗО). Такая розетка обеспечивает защиту от утечек тока и, в случае их возникновения, мгновенно прекращает подачу напряжения потребителям нагрузки. Со шторками. Шторки — пластиковые защитные элементы, предупреждающие проникновение инородных предметов к контактам. Они отодвигаются только при одновременном нажатии на них, то есть при включении вилки электрического прибора. Модель актуальна для домов с маленькими детьми — это сводит к минимуму риск удара током при неосторожном обращении с устройством. С крышкой. Откидная крышка защищает прибор от воздействия пыли и влаги. Розетки такого типа можно установить, например, в ванной комнате или пыльном цеху. С подсветкой. Световой индикатор служит ориентиром в темноте. С таймером. Используются для установки режима работы оборудования. В жилых помещениях могут применяться для контроля климатической техники. Со счетчиком электроэнергии. Позволяет вести учет энергопотребления у конкретного прибора или группы устройств, если они подключены через удлинитель. С USB-разъемами. Современный тип розеток, удобный для зарядки телефона и других гаджетов. С Wi-Fi. Управляются со смартфона или другого электронного устройства, а также могут быть интегрированы в систему «умного дома». Предназначены для включения и отключения приборов при отсутствии владельца в доме или при нахождении его в другой комнате. Эта функция полезна в том числе для организации полива на дачных участках.

Технические характеристики розеток

Внешний вид и дополнительные функции розеток покупатель выбирает в соответствии с предпочтениями и дизайном помещения. Технические параметры устройств должны соответствовать особенностям проводки и питаемых электроприборов.

Номинальный ток

Эта характеристика — основной критерий выбора устройства, определяющий их использование для питания тех или иных электроприборов. В продаже можно встретить модели следующих номиналов:

6 А — суммарная подключаемая мощность до 1300 Вт;

10 А — до 2200 Вт;

16 А — до 3500 Вт;

32 А — до 7000 Вт (специальное исполнение).

Если выбрать розетку на 6 А и включить в нее, например, электрогриль мощностью 2,2 кВт, то контакты механизма расплавятся и устройство придет в негодность. Защита линии от перегрузки обеспечивается автоматическими выключателями (об их выборе и установке мы говорим здесь), которые обесточивают линию при включении слишком мощной техники. Если же автоматы не сработали, а контакты сгорели, значит, розетка была подобрана неправильно.

Заземление

Заземление обеспечивает безопасность эксплуатации устройств и электропроводки в целом. В ходе монтажа «земля», идущая вместе с нулем и фазным проводом от щитка, соединяется с заземляющими контактами розетки. В старых домах заземление отсутствует, поэтому для них можно смело выбирать самые обычные модели устройств без заземления.

Класс защиты

На корпусе устройств цифрами от 0 до 6 указан класс защиты от пыли и влаги. У стандартного прибора это IP20, что соответствует защите от попадания мелких инородных предметов и отсутствию защиты от капель воды. Для ванной комнаты и других помещений в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) следует приобретать розетки со степенью защиты не ниже IP44. Такой прибор не допускает попадание частиц крупнее 1 мм и брызг воды. Для установки на улице под навесом нужно выбирать устройства класса IP54.

Особое внимание следует обращать на конструкцию влагозащищенных приборов. Они обязательно должны иметь мембрану, а в идеале — быть дополнены шторками и защитной крышкой. Одной из таких моделей является розетка серии ArtGallery 16 А IP44.

Как правильно выбрать

Розетки выбирают в соответствии с типом проводки (скрытой или открытой), уровнем влажности помещения, а также с учетом бюджета. Все эти критерии мы рассмотрели ранее, а сейчас более подробно разберем, как выбрать устройство по характеристикам проводки и мощности нагрузки.

Особенности проводки

Толщина сечения кабеля определяет номинальный ток линии. Для примера возьмем скрытую проводку с медными жилами 1,5 мм2 для однофазной сети 220 В. Примем, что линия идет напрямую от щитка только к этой розетке. В этом случае максимально допустимый ток составляет 15 А, а нагрузка — 3,3 кВт. Следовательно, для такого кабеля необходимо выбрать розетку номиналом 16 А. В этом случае можно установить прибор и на 32 А при условии соблюдении требований к нагрузке, а вот номинала 6/10 А будет недостаточно.

Обычно от электрощитка отходит одна линия сразу на несколько розеток. Стандартное сечение кабеля при этом составляет 2,5 мм2, максимальная нагрузка для которого в однофазной сети составляет 4,6 кВт. При условии, что в одну розетку не будет включаться прибор максимально разрешенной мощности, здесь можно выбрать модели номиналом 16 А. Если же провод с жилами 2,5 мм2 ведет к одной точке (это часто бывает при подключении электроплиты), следует выбрать прибор на 32 А. Для этого подойдет силовая розетка Blanca от Systeme Electric.

Другие рекомендации

Профессиональные электрики советуют приобретать розетки только после завершения чистового ремонта. В ходе монтажа проводки может поменяться количество точек подачи электроэнергии или номинальный ток проводника. Размещение предметов интерьера тоже может сказаться на выборе приборов, например, в некоторых местах могут потребоваться двойные или тройные, или даже влагозащищенные модели.

Розетки должны быть не только функциональными, но и привлекательными, поэтому их следует подбирать к цветам интерьера. Небольшой нюанс: приборы, устанавливаемые на деревянной основе, должны быть серого, графитового или бежевого цвета. Идеально подобрать одинаковую текстуру дерева здесь невозможно и такое решение нередко портит интерьер. А для однотонных стен можно смело подбирать устройства с древесным рисунком, например, как Etude и Blanca от Systeme Electric.

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