Электроустановочные изделия для скрытой установки

Серия W59 классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора. Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

Описание

  • Универсальный ассортимент розеток и выключателей из 38 изделий
  • Радио-, компьютерные, телефонные и телевизионные розетки
  • Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа
  • Цвет: белый, слоновая кость, матовый хром, шампань, черный бархат, сосна, бук, мореный дуб
  • Наличие функций комфорта (диммер 300 Вт и 600 Вт/ВА, термостат, датчик движения)
  • Рамочная серия — до 4 мест
  • Степень защиты IP20 и IP44

Преимущества

Качественный АВS-пластик

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика.

Серебряные контактные группы выключателей

Обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди.

Термостойкий материал

В основаниях механизмов применён специальный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Подсветка для поиска в темноте

Позволяет быстро находить изделия серии в любых условиях освещенности.

Защитные шторки

Повышают безопасность и надежность использования изделий данной серии.

Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний
Поставка изделий как без рамок — механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе — готовое решение
Соответствие ГОСТ
Удобная упаковка

Применение

  • Для недорогого ремонта
  • Для офисов класса В
  • Для гостиниц
Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Выключатели 16A серии W59
Выключатели 16A серии W59
Рамки серии W59
Розетки компьютерные и телефонные серии W59
Розетки серии W59
Розетки телевизионные серии W59
Светорегулятор 400W cерии W59
Термостат серии W59
