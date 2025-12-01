W59
Электроустановочные изделия для скрытой установки
Серия W59 классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора. Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.
Описание
- Универсальный ассортимент розеток и выключателей из 38 изделий
- Радио-, компьютерные, телефонные и телевизионные розетки
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа
- Цвет: белый, слоновая кость, матовый хром, шампань, черный бархат, сосна, бук, мореный дуб
- Наличие функций комфорта (диммер 300 Вт и 600 Вт/ВА, термостат, датчик движения)
- Рамочная серия — до 4 мест
- Степень защиты IP20 и IP44
Преимущества
Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика.
Обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди.
В основаниях механизмов применён специальный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.
Позволяет быстро находить изделия серии в любых условиях освещенности.
Повышают безопасность и надежность использования изделий данной серии.
Применение
- Для недорогого ремонта
- Для офисов класса В
- Для гостиниц