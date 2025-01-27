Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−20 кВ

Systeme MVnex — Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−20 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами

КРУ с воздушной изоляцией серии Systeme MVnex

Описание

В современных условиях для рынка силовой генерации, систем распределения электрической энергии и мощных потребителей необходимы безопасные, надежные и простые распределительные устройства. Чтобы обеспечить комплексное соответствие ожиданиям и особым требованиям заказчиков, мы разработали распределительное устройство серии Systeme MVnex.

Технические характеристики Systeme MVnex, версия 10 кВ:

  • Номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ
  • Номинальный ток: 630−4000 А
  • Ток термической стойкости: до 40 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
  • Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
  • Вакуумный выключатель с литыми полюсами
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
  • Кабельное или шинное подключение
  • Одностороннее или двухстороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА 1сек (макс.)

Технические характеристики Systeme MVnex, версия 20 кВ:

  • Номинальное напряжение: 20 кВ
  • Номинальный ток: 630−1250 А
  • Ток термической стойкости: до 31,5 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 80 кА
  • Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 800 мм, 1000 мм
  • Вакуумный выключатель с литыми полюсами
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
  • Кабельное подключение
  • Одностороннее или двухстороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 31,5 кА 1сек (макс.)
Преимущества
Защита оператора и оборудования
  • Класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR 40 кА 1 сек. (макс.)
  • Быстродействующая дуговая защита ДУГА-МТ для ограничения воздействия внутренней дуги
  • Полное дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
  • Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры обеспечивающим круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежное электроснабжение
  • КРУ серии Systeme MVnex полностью соответствует требованиям стандартов ГОСТ и МЭК на комплектные распределительные устройства и успешно прошло типовые испытания в независимых лабораториях
  • КРУ серии Systeme MVnex разработано для длительного использования в неблагоприятных условиях благодаря использованию вакуумного силового выключателя и жесткому контролю качества Systeme Electric
  • Удобный и эргономичный интерфейс оператора, исключающий неправильную эксплуатацию
  • Вакуумная технология гашения дуги для минимального технического обслуживания
Гибкость и простота использования
  • Эффективные инструменты, помогающие Вам экономить время на каждом этапе, начиная с разработки проекта, установки оборудования и заканчивая его эксплуатацией:
    — типовые проекты схем вторичной коммутации
    — кибер-безопасность, соответствующая новейшим стандартам
    — датчики контроля окружающей среды для мониторинга состояния в режиме онлайн
  • Нижнее или верхнее кабельное или шинное подключение.

уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания

Применение
  • Электрические сети
  • Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
  • Нефтегазовая промышленность
  • Водоснабжение и водоподготовка
  • Ветроэнергетика
  • Инфраструктура
  • Центры обработки данных
Документы
Каталог КРУ 6-20 кВ Systeme Mvnex
Распределительное устройство с воздушной изоляцией до 10 кВ 4000А 40 кА до 20 кВ 1250А 31,5 кА с вакуумным силовым выключателем
Типовые проекты
ТП1.2 MVnex ПС10кВ без моторизации ВЭ ЗН с термомониторингом и АСУЭ
zip
