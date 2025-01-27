КРУ с воздушной изоляцией серии Systeme MVnex

В современных условиях для рынка силовой генерации, систем распределения электрической энергии и мощных потребителей необходимы безопасные, надежные и простые распределительные устройства. Чтобы обеспечить комплексное соответствие ожиданиям и особым требованиям заказчиков, мы разработали распределительное устройство серии Systeme MVnex.

Технические характеристики Systeme MVnex, версия 10 кВ:

Номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ

Номинальный ток: 630−4000 А

Ток термической стойкости: до 40 кА

Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА

Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм

Вакуумный выключатель с литыми полюсами

Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM

Кабельное или шинное подключение

Одностороннее или двухстороннее обслуживание

Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА 1сек (макс.)

Технические характеристики Systeme MVnex, версия 20 кВ: