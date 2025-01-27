Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−20 кВ
Systeme MVnex — Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−20 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами
КРУ с воздушной изоляцией серии Systeme MVnex
Описание
В современных условиях для рынка силовой генерации, систем распределения электрической энергии и мощных потребителей необходимы безопасные, надежные и простые распределительные устройства. Чтобы обеспечить комплексное соответствие ожиданиям и особым требованиям заказчиков, мы разработали распределительное устройство серии Systeme MVnex.
Технические характеристики Systeme MVnex, версия 10 кВ:
- Номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ
- Номинальный ток: 630−4000 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
- Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
- Вакуумный выключатель с литыми полюсами
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
- Кабельное или шинное подключение
- Одностороннее или двухстороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА 1сек (макс.)
Технические характеристики Systeme MVnex, версия 20 кВ:
- Номинальное напряжение: 20 кВ
- Номинальный ток: 630−1250 А
- Ток термической стойкости: до 31,5 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 80 кА
- Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 800 мм, 1000 мм
- Вакуумный выключатель с литыми полюсами
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
- Кабельное подключение
- Одностороннее или двухстороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 31,5 кА 1сек (макс.)
Преимущества
Защита оператора и оборудования
- Класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR 40 кА 1 сек. (макс.)
- Быстродействующая дуговая защита ДУГА-МТ для ограничения воздействия внутренней дуги
- Полное дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
- Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры обеспечивающим круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежное электроснабжение
- КРУ серии Systeme MVnex полностью соответствует требованиям стандартов ГОСТ и МЭК на комплектные распределительные устройства и успешно прошло типовые испытания в независимых лабораториях
- КРУ серии Systeme MVnex разработано для длительного использования в неблагоприятных условиях благодаря использованию вакуумного силового выключателя и жесткому контролю качества Systeme Electric
- Удобный и эргономичный интерфейс оператора, исключающий неправильную эксплуатацию
- Вакуумная технология гашения дуги для минимального технического обслуживания
Гибкость и простота использования
-
Эффективные инструменты, помогающие Вам экономить время на каждом этапе, начиная с разработки проекта, установки оборудования и заканчивая его эксплуатацией:
— типовые проекты схем вторичной коммутации
— кибер-безопасность, соответствующая новейшим стандартам
— датчики контроля окружающей среды для мониторинга состояния в режиме онлайн
- Нижнее или верхнее кабельное или шинное подключение.
уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания
Применение
- Электрические сети
- Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
- Нефтегазовая промышленность
- Водоснабжение и водоподготовка
- Ветроэнергетика
- Инфраструктура
- Центры обработки данных
Галерея
Systeme MVnex
Документы
Типовые проекты