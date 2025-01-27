Комплектное распределительное устройство (КРУ) серии SystemeRS

Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в трех исполнениях: с газовой изоляцией — КРУЭ RSF, твердой изоляцией — КРУ RSS и КРУ RSA с изоляцией из чистого воздуха на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.

Технические характеристики SystemeRS