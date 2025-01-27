Комплектное распределительное устройство (КРУ) серии SystemeRS
C газовой изоляцией — КРУЭ RSF, твердой изоляцией — КРУ RSS и КРУ RSA с изоляцией из чистого воздуха на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА
Комплектное распределительное устройство (КРУ) серии SystemeRS
Описание
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в трех исполнениях: с газовой изоляцией — КРУЭ RSF, твердой изоляцией — КРУ RSS и КРУ RSA с изоляцией из чистого воздуха на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Технические характеристики SystemeRS
- Номинальное напряжение: 6-10-20 кВ
- Номинальный ток: 630-1250 А
- Ток термической стойкости: до 25 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 63 кА
- Ширина ячейки с силовым выключателем и элегазовой изоляцией: 360 мм
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 20 кА 1сек
Преимущества
Безопасность и удобство эксплуатации
- Класс стойкости к внутренней дуге: AFLR до 20 кА 1 сек
- Механические и электрические блокировки, предотвращающие неправильную эксплуатацию
- Отсутствие открытых токоведущих частей, все доступные части заземлены
- Отсутствие технического обслуживания главных цепей, снижен риск для эксплуатационного и ремонтного персонала
- Испытание кабельных соединений с фасада распределительного устройства без их отключения
- Дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
- Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность эксплуатации
-
Все токоведущие части изолированы:
— техническое обслуживание не требуется;
— снижение последствий дугового замыкания;
— подходит для жестких условий окружающей среды.
- Постоянный контроль изоляции
Простота установки
- Поставляется на объект готовым к подключению
- Отсутствуют газовые работы при нормальных условиях эксплуатации распределительного устройства (монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, расширение, замена)
- Монтаж КРУЭ осуществляется под надзором сертифицированных специалистов
Широкий диапазон применений
- Пригодность для неблагоприятных условий эксплуатации подтверждена испытаниями
- Доступны модификации для работы на большой высоте над уровнем моря, под землей или при низких температурах
- Компактная конструкция с подводом кабелей сверху для установки в зданиях
- Адаптация у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика
Применение
- Электрические сети
- Инфраструктура
- Промышленость
- Центры обработки данных
SystemeRS
Партнеры
Сертифицированные партнеры компании Systeme Electric по адаптации распределительных устройств серии SystemeRS 6-20 кВ
|Наименование компании
|Город
|Адрес
|Веб-сайт
|Электронный адрес
|Телефон
|ООО «ПО «Энергосистема»
|Санкт-Петербург
|Комендантский пр-кт, дом № 4, литера А, офис 609
|www.system.energy
|info@system.energy
|(812) 449-39-69
|ООО "Красноярский энергомеханический завод" (КЭМЗ)
|Красноярск
|ул. Брянская 2-я, 59 / стр. 6
|www.krasemz.ru
|sale@krasemz.ru
|(391) 205-05-00
|ООО «Монтэл»
|Новосибирск
|ул. Мира, д. 65/2, 2 этаж
|www.rineco.ru
|sales@rineco.ru
|(383) 363-02-63
|ООО «ЭНЕРГОСТАР»
|Санкт-Петербург
|ул. Морской Пехоты, 10
|www.starenergo.ru
|info@starenergo.ru
|(812) 363-04-67
|ООО «МИО ЭЛЕКТРО»
|Гусь-Хрустальный
|пр-кт 50 лет Советской Власти, 8 / этаж 1
|www.mio-a.ru
|info@mio-a.ru
|(495) 108-11-58
|ООО «Электромех»
|Сосновый бор (Ленинградская область)
|ул. Индустриальная д.3
|www.eleron.pro
|sales@eleron.pro
|(812) 665-75-55