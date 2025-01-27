Комплектное распределительное устройство (КРУ) серии SystemeRS

C газовой изоляцией — КРУЭ RSF, твердой изоляцией — КРУ RSS и КРУ RSA с изоляцией из чистого воздуха на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА

Комплектное распределительное устройство (КРУ) серии SystemeRS

Описание

Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в трех исполнениях: с газовой изоляцией — КРУЭ RSF, твердой изоляцией — КРУ RSS и КРУ RSA с изоляцией из чистого воздуха на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.

Технические характеристики SystemeRS

  • Номинальное напряжение: 6-10-20 кВ
  • Номинальный ток: 630-1250 А
  • Ток термической стойкости: до 25 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 63 кА
  • Ширина ячейки с силовым выключателем и элегазовой изоляцией: 360 мм
  • Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2
  • Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
  • Одностороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 20 кА 1сек
Преимущества
Безопасность и удобство эксплуатации
  • Класс стойкости к внутренней дуге: AFLR до 20 кА 1 сек
  • Механические и электрические блокировки, предотвращающие неправильную эксплуатацию
  • Отсутствие открытых токоведущих частей, все доступные части заземлены
  • Отсутствие технического обслуживания главных цепей, снижен риск для эксплуатационного и ремонтного персонала
  • Испытание кабельных соединений с фасада распределительного устройства без их отключения
  • Дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
  • Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность эксплуатации
  • Все токоведущие части изолированы:
    — техническое обслуживание не требуется;
    — снижение последствий дугового замыкания;
    — подходит для жестких условий окружающей среды.
  • Постоянный контроль изоляции
Простота установки
  • Поставляется на объект готовым к подключению
  • Отсутствуют газовые работы при нормальных условиях эксплуатации распределительного устройства (монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, расширение, замена)
  • Монтаж КРУЭ осуществляется под надзором сертифицированных специалистов
Широкий диапазон применений
  • Пригодность для неблагоприятных условий эксплуатации подтверждена испытаниями
  • Доступны модификации для работы на большой высоте над уровнем моря, под землей или при низких температурах
  • Компактная конструкция с подводом кабелей сверху для установки в зданиях
  • Адаптация у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика
Применение
  • Электрические сети
  • Инфраструктура
  • Промышленость
  • Центры обработки данных
Документы
Каталог распределительного устройства SystemeRS
Распределительные устройства до 20 кВ 1000А 25 кА
Типовые проекты
ТП№1 RSF БМРЗ 150 СШ в тверд. изоляции
zip
ТП№1 RSS БМРЗ 150(100) РТП 10кВ
zip
ТП№2 RSF БМРЗ 150 СШ в элегазе
zip
ТП№3 RSF БМРЗ 100(120) СШ в элегазе
zip
ТП№4 RSF БМРЗ 100(120) СШ в тверд. изоляции
zip
ТП№5 RSF БМРЗ 150(100) СШ в элегазе 10кВ
zip
ТП№6 RSF БМРЗ 150(100) СШ в элегазе 20кВ
zip
Партнеры

Сертифицированные партнеры компании Systeme Electric по адаптации распределительных устройств серии SystemeRS 6-20 кВ

Наименование компании Город Адрес Веб-сайт Электронный адрес Телефон
ООО «ПО «Энергосистема» Санкт-Петербург Комендантский пр-кт, дом № 4, литера А, офис 609 www.system.energy  info@system.energy  (812) 449-39-69
ООО "Красноярский энергомеханический завод" (КЭМЗ) Красноярск ул. Брянская 2-я, 59 / стр. 6 www.krasemz.ru  sale@krasemz.ru  (391) 205-05-00
ООО «Монтэл» Новосибирск ул. Мира, д. 65/2, 2 этаж www.rineco.ru  sales@rineco.ru  (383) 363-02-63
ООО «ЭНЕРГОСТАР» Санкт-Петербург ул. Морской Пехоты, 10 www.starenergo.ru  info@starenergo.ru  (812) 363-04-67
ООО «МИО ЭЛЕКТРО» Гусь-Хрустальный пр-кт 50 лет Советской Власти, 8 / этаж 1 www.mio-a.ru  info@mio-a.ru  (495) 108-11-58
ООО «Электромех» Сосновый бор (Ленинградская область) ул. Индустриальная д.3 www.eleron.pro  sales@eleron.pro  (812) 665-75-55
