КРУЭ 6-35 кВ серии SystemeGT
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА.
КРУЭ 6-35 кВ серии SystemeGT
Описание
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Технические характеристики SystemeGT
- Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ
- Номинальный ток: 630-3150 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
- С одинарной или двойной системой сборных шин
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
Преимущества
Безопасность и удобство эксплуатации
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
- Механические и электрические блокировки, предотвращающие неправильную эксплуатацию
- Отсутствие открытых токоведущих частей, все доступные части заземлены
- Отсутствие технического обслуживания главных цепей, снижен риск для эксплуатационного и ремонтного персонала
- Испытание кабельных соединений с фасада распределительного устройства без их отключения
- Дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
- Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность эксплуатации
- Все токоведущие части изолированы
- Техническое обслуживание внутри газового отсека не требуется
- Снижение последствий дугового замыкания
- Подходит для жестких условий окружающей среды
- Постоянный контроль изоляции
Простота установки
- Поставляется на объект готовым к подключению
- Отсутствуют газовые работы при нормальных условиях эксплуатации распределительного устройства (монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, расширение, замена)
- Монтаж КРУЭ осуществляется под надзором сертифицированных специалистов
Широкий диапазон применений
- Доступны модификации для работы на большой высоте над уровнем моря, под землей или при низких температурах
- Нижнее кабельное подключение или верхнее подключение литым токопроводом
- Адаптация КРУЭ у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика
Применение
Электрические сети, генерация
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая промышленность
Химическая промышленность
Ветроэнергетика, солнечная энергетика
Инфраструктура
Галерея
SystemeGT
Документы
Каталог КРУЭ 6-35 кВ SystemeGT
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией с одинарной и двойной системой сборных шин до 35 кВ 3150А 40 кА SystemeGT
Руководство по эксплуатации КРУЭ 6-35 кВ SystemeGT
Техническое руководство описывает операции по эксплуатации и техническому обслуживанию КРУЭ SystemeGT.