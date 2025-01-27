КРУЭ 6-35 кВ серии SystemeGT

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.