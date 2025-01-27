Силовые трансформаторы сухого типа с литой изоляцией 6-35 кВ

Systeme3AL – новый сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.

Сухой трансформатор с литой изоляцией Systeme3AL

Описание

Трансформаторы Systeme3AL являются отличным решением для многих отраслей применения: объектов электросетевого комплекса, нефтегазовой отрасли, промышленности и инфраструктуры.

Технические характеристики Systeme3AL
  • Номинальная мощность: до 10000 кВА
  • Номинальное высшее напряжение (обмотка ВН): 6-10-35 кВ
  • Регулирование высокого напряжения
  • Номинальное низшее напряжение (обмотка НН): 0,4; 6; 6,3; 10; 10,5 кВ
  • Частота: 50 Гц
  • Схема и группа соединения обмоток: Y/Yn-0, D/Yn-11
  • Класс нагревостойкости изоляции (по ГОСТ Р 52719-2007): H
  • Климатическое исполнение «У», категория размещения 3 по ГОСТ 15150
  • Степень защиты (по ГОСТ 14254-96): IР00 - IР33
  • Стандартная гарантия: 18 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты совершения покупки
Преимущества
Качество
  • Применение высококачественных материалов и комплектующих
  • Применение электротехнической стали с низкими удельными потерями для изготовления магнитного сердечника
  • Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность
  • Полный контроль производственных процессов
  • Соответствие стандарту ГОСТ Р
  • Техническая и коммерческая поддержка
Эффективность
  • Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания
  • Пониженный уровень шума
  • Различные варианты исполнения
  • Экономия расходов
Применение
Электрические сети, генерация
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая промышленность
Химическая промышленность
Инфраструктура
Документы
Каталог Systeme3AL
Опросный лист
XLSX
