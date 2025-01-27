Силовые трансформаторы сухого типа с литой изоляцией 6-35 кВ
Systeme3AL – новый сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.
Сухой трансформатор с литой изоляцией Systeme3AL
Описание
Трансформаторы Systeme3AL являются отличным решением для многих отраслей применения: объектов электросетевого комплекса, нефтегазовой отрасли, промышленности и инфраструктуры.
Технические характеристики Systeme3AL
- Номинальная мощность: до 10000 кВА
- Номинальное высшее напряжение (обмотка ВН): 6-10-35 кВ
- Регулирование высокого напряжения
- Номинальное низшее напряжение (обмотка НН): 0,4; 6; 6,3; 10; 10,5 кВ
- Частота: 50 Гц
- Схема и группа соединения обмоток: Y/Yn-0, D/Yn-11
- Класс нагревостойкости изоляции (по ГОСТ Р 52719-2007): H
- Климатическое исполнение «У», категория размещения 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты (по ГОСТ 14254-96): IР00 - IР33
- Стандартная гарантия: 18 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты совершения покупки
Преимущества
Качество
- Применение высококачественных материалов и комплектующих
- Применение электротехнической стали с низкими удельными потерями для изготовления магнитного сердечника
- Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность
- Полный контроль производственных процессов
- Соответствие стандарту ГОСТ Р
- Техническая и коммерческая поддержка
Эффективность
- Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания
- Пониженный уровень шума
- Различные варианты исполнения
- Экономия расходов
Применение
Электрические сети, генерация
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая промышленность
Химическая промышленность
Инфраструктура
Галерея
Документы
Каталог Systeme3AL
Опросный лист
XLSX