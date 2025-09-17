Северсталь

Ключевой актив компании «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат 

Организация резервного электроснабжения конвертерного цеха, где реализуется основной технологический этап в производстве стали.

Наша продукция в проекте

  • 55 моторизованных моноблоков RME комплектно со шкафами сбора и передачи данных в систему диспетчеризации.
  • Производство RME осуществляется на заводе «CЭЗЭМ» - центре НИОКР и выпуска силового оборудования СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК
  • Опыт эксплуатации более 100 тыс. КРУ RME по всей России на объектах сетевой городской инфраструктуры и промышленных предприятиях.
