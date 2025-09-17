Северсталь
Ключевой актив компании «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат
Организация резервного электроснабжения конвертерного цеха, где реализуется основной технологический этап в производстве стали.
Наша продукция в проекте
- 55 моторизованных моноблоков RME комплектно со шкафами сбора и передачи данных в систему диспетчеризации.
- Производство RME осуществляется на заводе «CЭЗЭМ» - центре НИОКР и выпуска силового оборудования СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК
- Опыт эксплуатации более 100 тыс. КРУ RME по всей России на объектах сетевой городской инфраструктуры и промышленных предприятиях.