Концертный центр, федеральная территория «Сириус»
Главный зал комплекса мирового уровня на 1 200 мест с уникальной технологией трансформации сцены для музыкально-театральных представлений
В проекте задействован почти весь ассортимент для распределения электроэнергии, автоматизации и бесперебойного энергоснабжения от Systeme Electric.
Наша продукция в проекте
КРУ для оснащения трансформаторной подстанции с микропроцессорными блоками релейной защиты БМРЗ-150 НТЦ «Механотроника»
Программируемые логические контроллеры с возможностью удаленного мониторинга и техобслуживания для автоматизации инженерных систем
Контроллеры для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Systeme Platform
ПО собственной разработки Systeme Soft (в Реестре Минцифры России) с масштабируемой и резервируемой архитектурой + сертификаты совместимости Kaspersky KICS, Astra Linux, Кибер Бэкап