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Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M

Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M включает в себя полный спектр компонентов для защиты и управления электродвигателями, необходимый для реализации самых сложных решений, требующих максимальной производительности и надежности.

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Описание

Компоненты линейки Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M: 

Автоматические выключатели защиты электродвигателя

SystemePact GM2 — Автоматические выключатели защиты двигателя до 32A

  • Компактные размеры, аналогичные GV2 от Schneider Electric
  • 100 кА отключающая способность
  • Выносная поворотная рукоятка для применения в решениях с секционированием
  • Пломбировка регулировочного диска
  • Ограничители токов КЗ 
  • Доп-контакты аварийного отключения и сигнализации КЗ
  • Полный комплект аксессуаров (соединительные шинки, расцепители, корпус IP55)
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
Контакторы для промышленного применения

SystemePact MC1D — контакторы 9…95A

  • Исполнение 3P, 3 типоразмера: 9…38А, 40…65A, 80…95A
  • Тепловые реле MRD
  • Контакторы для конденсаторных батарей 10…65кВар
  • Высокая износостойкость, на уровне LC1D
  • Универсальная катушка управления AC/DC (100−250В) от 40А до 95A
  • 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
  • Компактные размеры: до 95A ~ LC1D
  • Аксессуары для сборки реверса, для ограничения напряжений, доп. контакты

SystemePact MC1G — контакторы 120…630A

  • Исполнение 3P, 3 типоразмера: 120…225А, 265…400A, 500…630A
  • Тепловые реле MRG
  • Компактные размеры, на 20% Tesys F/ LC1E
  • Высокая износостойкость, на уровне LC1G (TeSys Giga)
  • Универсальная катушка управления AC/DC 100−250 В и 250−500В
  • Стандартные катушки управления 110В/220В/380 В AC
  • Защита от просадок напряжения Uc 70%-120%
  • 4 встроенных доп-контакта 2НО+2НЗ, с уникальной визуальной индикацией

SystemePact MC1K

Мини-контакторы 6-16А

  • Компактные размеры 45x45мм, аналогично LC1K (LP1K)
  • 1 встроенный доп-контакт НО или НЗ
  • 3P и 4P исполнение
  • Катушки управления AC и DC
  • Реверсивные контакторы в сборе
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
  • MR2K - Реле перегрузки 0,1…13A

Мини-промежуточные реле 

  • Контакты 2НО+2НЗ /4НО/ 4НЗ/ 1НО+3НЗ/ 3НО+1НЗ
  • 10 000 циклов/ч
  • Катушки управления AC и DC
Контакторы для стандартных применений

SystemePact MC1E — контакторы 9…95A

  • Тепловые реле MRE
  • Компактные размеры, аналогично LC1E
  • 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
  • Увеличенная износостойкость: Механическая +30%, Электрическая +15% (vs LC1E)
  • Катушки управления AC и DC
  • Полный спектр аксессуаров (RC-ограничители, мех. блокировки…)
  • Совместимость аксессуаров MC1E и MC1G
Интеллектуальные устройства

SystemePact MFS - многофункциональные пускатели 0,15…63A

  • 1 типоразмер, ширина: 54мм
  • Все в одном: авт. выкл, контактор, реле, разъединитель
  • Полная координация, прогнозирование аварийных ситуаций
  • Легкая интеграция в системы автоматизации (Modbus)
  • Программируемые дискретные входы/выходы
  • Отключающая способность: 50кА при 400В
  • Встроенные дополнительные контакты: 2НО + 2НЗ
  • Широкие функции защиты и измерений по току и напряжению
  • Экономия места в шкафу до 40%, сокращение времени монтажа
  • Монтаж: DIN-рейка, монтажная плата
Применение

Применение в системах управления любого масштаба — от промышленных предприятий, с жесткими условиями эксплуатации электродвигателей до цепей управления освещением.

Стандартные области применения:

OEM
Шкафы управления, лифты, насосы, HVAC
Легкая промышленность
Нефтехимия
Строительство

Высокие эксплуатационные требования: Горнодобывающая промышленность, Водоснабжение и водоотведение, Металлургия, АЭС, Судостроение, Критическая инфраструктура.

  • Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации
  • Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями
GM2
GM2
MC1D
MC1D
MC1E
MC1E
MC1G
MC1G
MC1K
MC1K
MFS
MFS
Документы
Каталог SystemePact M

pdf

Каталог SystemePact MFS

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Каталог SystemePact MC1K

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