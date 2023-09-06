Семейство преобразователей частоты, представленное тремя основными сериями:

STV320 для общепромышленных применений с диапазоном мощностей до 110 кВт

для общепромышленных применений с диапазоном мощностей до 110 кВт STV600 для насосных и вентиляторных применений

для насосных и вентиляторных применений со специализированными встроенными функциями и диапазоном мощностей до 500 кВт

STV900 для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, возможность исполнения со степенью защиты IP55 и мощностным рядом до 3 МВт (в т.ч. с входным напряжением 690В)

Важно отметить, что помимо STV600, предлагается еще одна серия отраслевых преобразователей частоты — это SystemeVar 900 Hoist (STV900H), которая предназначена для подъемных механизмов и крановых применений.