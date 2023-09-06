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Преобразователи частоты

Преобразователи частоты для отраслевых и общепромышленных применений
 

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Описание

Семейство преобразователей частоты, представленное тремя основными сериями:

  • STV320 для общепромышленных применений с диапазоном мощностей до 110 кВт
  • STV600 для насосных и вентиляторных применений
  • со специализированными встроенными функциями и диапазоном мощностей до 500 кВт
  • STV900 для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, возможность исполнения со степенью защиты IP55 и мощностным рядом до 3 МВт (в т.ч. с входным напряжением 690В)

Важно отметить, что помимо STV600, предлагается еще одна серия отраслевых преобразователей частоты — это SystemeVar 900 Hoist (STV900H), которая предназначена для подъемных механизмов и крановых применений.

Преимущества
Преобразователи частоты SystemeVar соответствуют всем основным требованиям к системе электропривода:
Диапазон питающих напряжений:
  • 1Ф 220−240 В (от 0,4 до 2,2 кВт)
  • 3Ф 380−440 В (от 0,75 до 3000 кВт)
  • 3Ф 520−690 В (от 22 до 3000 кВт)
Поддерживается работа как с асинхронными, так с синхронными двигателями
Высокая перегрузочная способность (до 200%)
Встроенный протокол связи: Modbus RTU
Широкие возможности расширения — доступны дополнительные платы:
  • Плата расширения входов/выходов
  • Платы энкодера (PG)
  • Платы ПЛК (PLC)
  • Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)
Для каждого преобразователя частоты предусмотрена инструкция на русском языке
Применение
  • Промышленные насосы, вентиляция, миксеры, легкая промышленность, транспортировочное оборудование, упаковка и пр.
  • Насосы, вентиляторы, компрессоры, чиллеры и пр.
  • Наматывающие/разматывающие машины, тяжелая промышленность и пр.
Программное обеспечение
SystemeVAR Studio

SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.

Скачать программное обеспечение

Основные функции:

  • Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
  • Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
  • Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
  • Выбор необходимые параметры в качестве приоритетных и настраивать функций поиска параметров
  • Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
  • Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
  • Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
  • Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
  • Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши) 
  • Поддержка изменения скина интерфейса 

SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:

  • STV1200
  • STV320
  • STV600
  • STV900
  • STV900-IP55
  • STV900H
  • STV900L 

Технические требования:

Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).

STV320
STV320
STV600
STV600
STV900
STV900
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Документы
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SystemeVar STV320

10.11.2022

SystemeVar STV600

12.12.2022

SystemeVar STV900

05.06.2023

SystemeVar STV1200
Руководства пользователя
Руководство по эксплуатации STV320

28.10.2022

Руководство по эксплуатации STV600

21.10.2022

Руководство по эксплуатации STV900

27.10.2022

Руководство по эксплуатации STV900H

12.04.2023

Краткое руководство пользователя

Для серий STV320 и STV600

Краткое руководство пользователя

Для серии STV900

Руководство по эксплуатации STV1200

02.08.2023

Программное обеспечение
ПО SystemeVar Studio Setup V2.4.2.3.20230814

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Опросные листы
Опросный лист для заказа преобразователя частоты STV1200

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