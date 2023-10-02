Главная Продукты Промышленная автоматизация SystemePLC
Логические контроллеры для систем малой и средней сложности

SystemePLC S250 — это семейство ПЛК, предназначенное для высокопроизводительных машин с функциями контроля скорости и положения. Устройства оснащены встроенными протоколами Ethernet IP, EtherCat, Modbus RTU и Modbus TCP, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления и осуществлять удаленный мониторинг и техобслуживание.
 

ОписаниеПреимуществаПрименениеОбучениеГалереяДокументы
Описание

Логические контроллеры SystemePLC S250 предназначены для высокопроизводительных компактных машин с функциями контроля скорости и положения.

Они оснащены встроенными портам RJ45 и RS485 для коммуникационных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, EtherCat и CanOpen, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления для удаленного мониторинга и технического обслуживания.

Создание пользовательских приложений возможно при помощи бесплатной интуитивно понятной и мощной среды разработки CODESYS 3.5.

Преимущества
Возможности

Контроллеры поддерживают различные модули расширения, в том числе высокой плотности, что позволяет минимизировать стоимость системы. Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ.

Модули расширения:
Дискретные
  • 8, 16 и 32 входа
  • 8, 16 релейных выходов
  • 8, 16 и 32 транзисторных выходов
Аналоговые
  • 4 входа универсальный (0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0...20 мА, 4...20 мА)
  • 8 входов по току (0...20 мА, 4...20 мА)
  • 8 входов по напряжению (0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В)
  • 4 и 8 выходов универсальные (±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)
  • 4 входа/2 выхода универсальные (Входы: 0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0...20 мА, 4...20 мА; Выходы: ±10 В, 0...20 мА, 4 мА...20 мА)
Температурные (4 и 8 входов)
  • Термопары (Тип термопары: S、T、R、E、N、K、J диапазон напряжения: ±80 мВ, по умолчанию: K)
  • Термометры сопротивления
Счетные
  • 2 входа (Несимметричный вход до 500 кГц; Дифференциальный вход до 2 МГц)
  • 4 выхода (Несимметричный сигнал (NPN) до 500 кГц; Дифференциальные сигналы до 4 Мгц)
Коммуникационные модули
  • EtherCat Slave модуль
  • Profinet Slave модуль
  • Модуль приемника/передатчика
Блок питания

Компактный блок питания обеспечивает напряжение 24 В постоянного тока для питания контроллера и модулей расширения, максимальный ток 2 А

Применение
  • Технологическое оборудование и машины
  • Промышленные предприятия
  • Объекты инфраструктуры
  • Гражданское строительство
Обучение
AUT101 - семинар по программированию и эксплуатации контроллеров Systeme PLC
Скачать Каталог семинаров (pdf)
SM252MESC-2
SM252MESC-2
SM3XRT1-2
SM3XRT1-2
SM3PWR2-2
SM3PWR2-2
SM3AI8V-2
SM3AI8V-2
SM253CE10
SM253CE10
SM3XRT1
SM3XRT1
SM3PWR2
SM3PWR2
SM3AI8V
SM3AI8V
Документы
Каталоги
Каталог SystemePLC S250

pdf, 3,8 MB

Документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250

pdf

CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG

zip

SystemePLC SM3AM аналоговые модули

Руководство

SystemePLC SM3AI аналоговые модули

Руководство

Руководство пользователя контроллеров SystemePLC S250

Руководство

SystemePLC SM3DI цифровые входы

Руководство

SystemePLC SM3BCPN модуль Profinet

Руководство

SystemePLC SM3DQ дискретные выходы

Руководство

SystemePLC SM3HSIC2 счетные входы

Руководство

SystemePLC SM3TI4TRD модуль термосопротивления

Руководство

SystemePLC SM3PHSO4 импульсные выходы

Руководство

SystemePLC SM3TI4RTD SM3TI8RTD температурные модули

Руководство

SystemePLC SM3TI4TC SM3TI8TC температурные модули

Руководство

SystemePLC SM3PWR2 модуль питания

Руководство

SystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера

Руководство

SystemePLC SM3XRT1 коммуникационный модуль

Руководство

SystemePLC SM3XRT1 модуль приема-передачи

Руководство

SystemePLC SM3AQ аналоговые модули

Руководство

SystemePLC SM3BCEC модуль EtherCAT

Руководство

3D модель SystemePLC S250 в формате STEP

zip, 200 MB

Программное обеспечение
ПО CODESYS 3.5SP11

(Win64).zip

Target файлы

Targets.zip

Файлы описаний

GSDML-V2.31-Systeme_Electric-SM3BCPN-20230330.xml.zip

Библиотека GPL 1.1 для SystemePLC S250

zip

Библиотека резервирования для SystemePLC S250

zip

Сертификаты
Сертификат EAC Блок (источник) питания, артикул: SM3PWR2

pdf

Сертификат EAC Контроллеры программируемые логические, серии SystemePLC S250

pdf